Competenze digitali, cresce l’offerta di lavoro: Milano guida la classifica nazionale

Sonola maggior parte della quali si concentranospicca comedelle opportunità di lavoro in quest’ambito, quota che sale al 37% considerando l. Lo svela la– Come orientarsi in un mondo del lavoro in continua evoluzione”e presentata in occasione dellaall’interno dell’appuntamentoLa ricerca – sviluppata nell’ambito del Master Talent Garden in Digital Transformation, chesostiene in qualità di Main Partnerha indagato e studiato la domanda di competenze digitali sul territorio italiano, al fine die a tutti gli attori operanti nel settore dell’educazione e formazione, enti locali e governo. La ricerca è stata condotta analizzando gli annunci di lavoro sul web in Italia nel corso del 2018.Tra le competenze ricercate,, presente in oltre 40 tipologie di occupazioni e in 54.774 richieste di lavoro.e competenze di base come la conoscenza e l’utilizzo di Microsoft Office. Chiudono la top 5 delle competenze più richieste l’utilizzo di modelli di progettazione software e l’analisi di specifiche software.Analizzando i dati per settori industriali, la(26% offerte di lavoro). Particolarmente ricercate le figure degli ingegneri e di operai specializzati, che rappresentano il 62% delle richieste di lavoro del settore manifatturiero, con un DSR (Digital Skill Rate) medio del 28,2%.Quanto alla geografia delle richieste di occupazioni digitali in Italia,A livello aggregato regionale. Chiudono la graduatoria la Basilicata (0,3%) il Molise (0.2%) e Valle D’Aosta, fanalino di coda con lo 0.1%.. A Milano, dove la domanda è altissima, si aprirà a breve il terzo Campus; a Torino sono appena raddoppiati gli spazi con il nuovo Campus OGR Tech powered by Talent Garden; a Brescia è nato il primo Campus; mentre a Roma da settembre sarà operativa la seconda sede di Talent Garden Innovation School nel nuovo Campus di Via Ostiense.

“La nostra linea strategica è quella di valorizzare al massimo l’ecosistema digitale delle aree in cui siamo presenti in Italia e in Europa e lo facciamo in tutte le direzioni: connettiamo i talenti delle tecnologie digitali e creiamo sinergie per stimolare l’innovazione nei diversi territori coinvolgendo le aziende che trovano da noi sempre più un luogo in cui possono attingere e individuare talenti digitali, come accade a Torino all’interno del Master Growth Hacking. Inoltre, puntiamo a far crescere l’ecosistema fino a includere le Università affiancandole con la nostra offerta formativa, come con l’accordo appena siglato con l’Università Roma Tre nel Campus di Ostiense”, ha dichiarato Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & Country Manager Italy Talent Garden.