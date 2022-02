L'Italia non brilla per mobile experience: in pole solo il 4G di Vodafone - CorCom

C’è poco posto per l’Italia nella nuova edizione degli Opensignal Global Awards (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), standard globale indipendente per l’analisi dell’esperienza mobile dei consumatori, ormai riconosciuto come un’importante voce internazionale sulla customer experience delle reti wireless. Il nostro Paese compare infatti in una sola categoria (4G Availability) grazie a Vodafone Italia, che in questo ambito compare nell’elenco dei Global high performers con un punteggio del 96%. Questo è l’unico riconoscimento che un operatore italiano ha ricevuto in questo rapporto in tutte le categorie (nessun operatore italiano è Global Rising Star).

Utilizzando sei misure dell’esperienza della rete mobile, l’indagine ha analizzato i dati forniti dagli utenti nei primi 180 giorni della seconda metà del 2021 per determinare così il (o “i”) Vincitore globale, seguito dai Global leader e dai Global high performers, che sono composti rispettivamente dai primi 10 e dai primi 30 operatori di punteggio (esclusi i vincitori globali).

Oltre a mettere in luce gli operatori su cui gli utenti hanno avuto la migliore esperienza mobile, il report evidenzia anche gli operatori in cui gli utenti hanno riscontrato i maggiori miglioramenti nell’esperienza mobile, gli Astri nascenti globali. A differenza dei 5G Global Awards pubblicati di recente da Opensignal, questo rapporto esamina l’esperienza mobile complessiva degli utenti su tutte le tecnologie di rete mobile.

Nei Paesi Bassi la miglior esperienza video

Il risultato chiave del report rivela che è nei Paesi Bassi che si realizza la migliore esperienza video al mondo. T-Mobile Netherlands e KPN sono i vincitori globali per l’esperienza video, con punteggi statisticamente legati di 79,4-79,6 punti su una scala di 100 punti. Il loro rivale nazionale, Vodafone Paesi Bassi, è molto indietro, condividendo il terzo posto con altri tre operatori.

5G: forte performance degli operatori sudcoreani

Opensignal spiega poi che “la misura in cui il 5G sta facendo sentire la sua presenza nei nostri punteggi complessivi per i premi esperienziali e di velocità è chiara osservando la forte performance degli operatori sudcoreani, che è aiutata dalla forte adozione del 5G da parte del Paese. A novembre 2021, gli abbonamenti mobili 5G sono saliti a 20,19 milioni, ovvero circa il 28% del totale del Paese. Anche altri operatori in cui è stabilito il 5G se la cavano bene, tra cui molti da Danimarca, Giappone, Paesi Bassi e Svizzera, tra gli altri”.

Velocità download più elevate al mondo su SK Telecom

SK Telecom vince invece la categoria Global download speed ​​experience: gli utenti hanno riportato velocità di download medie di 143 Mbps. La velocità di download dell’esperienza di SK Telecom è stata 4,9 volte la media globale di 29,4 Mbps.

App vocale: tre vincitori

LG U+, SK Telecom e Vodafone della Repubblica Ceca hanno ottenuto il punteggio più alto globale per Voice app experience con punteggi compresi tra 83,6 e 84. Ciò significa che gli utenti hanno avuto la loro migliore esperienza sulle reti di questi operatori quando hanno utilizzato app vocali come WhatsApp, Skype e Facebook Messenger.

