Lutech si rafforza sul digitale per la PA: takeover su Eustema

Pubblica ammninistrazione. E’ questo l’obiettivo che ha portato SoftJam, società specializzate nel settore IT. Il closing arriverà dopo l’ottenimento delle approvazioni degli enti regolatori. Ad annunciarlo in una nota è proprio Lutech, società specializzata nella Rafforzare le proprie competenze e capacità estendendo la propria offerta soprattutto nei confronti della. E’ questo l’obiettivo che ha portato Lutech a raggiungere l’accordo per l’acquisizione di Eustema e della sua controllata, società specializzate nel settore IT. Il closing arriverà dopo l’ottenimento delle approvazioni degli enti regolatori. Ad annunciarlo in una nota è proprio, società specializzata nella digital transformation di aziende e istituzioni, sostenuta dai Fondi Apax. “Il fondatore e principale azionista di Eustema, Enrico Luciani – prosegue il comunicato – reinvestirà in Lutech parte dei proventi della cessione”. Dopo l’acquisizione di Atos Italia nel marzo del 2023, il Gruppo Lutech, con 4.700 professionisti e ricavi per circa 800 milioni di euro, rafforza ulteriormente il proprio processo di crescita.

Focus sulla pubblica amministrazione

Con un team di circa 700 professionisti altamente qualificati distribuiti su tutto il territorio nazionale, Eustema – specializzata in consulenza e sviluppo IT, Cloud, Big Data e AI, con un Centro R&D che segue importanti progetti di Ricerca a livello nazionale ed europeo – e SoftJam – con competenze chiave in Microsoft cloud integration, modern workplace, data&artificial intelligence e cyber resilience – supportano la crescita delle imprese in vari settori industriali, con particolare focus sulla pubblica amministrazione.

WHITEPAPER Sfrutta il potenziale della sicurezza unificata con l’Extended Detection and Response Cybersecurity Data protection

I programmi di R&D

Gruppo Lutech accelera nuovamente la crescita e il suo percorso come leader nella trasformazione digitale in Italia – afferma innovazione, dettata dalle competenze consolidate in campi come l’AI e la BlockChain, Smart Cities e “Insieme a Eustema e SoftJam, il– afferma Tullio Pirovano , executive cairman del gruppo Lutech – Insieme condividiamo la stessa visione di, dettata dalle competenze consolidate in campi come l’AI e la cybersecurity , e da un ambizioso programma di ricerca e sviluppo su aree innovative quali Big Data Agritech che permetterà di accelerare il comune impegno di guidare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione”.

La complementarità dell’offerta

“Nella nostra lunga storia abbiamo sempre privilegiato scelte ed azioni che garantissero a Eustema e a Softjam una visione di lungo periodo. La cura del cliente, il rispetto dei collaboratori, etica e innovazione continua, sono solo alcuni degli ingredienti che abbiamo adottato. Valori che – sottolinea Enrico Luciani , presidente e fondatore di Eustema – abbiamo ritrovato in Lutech, uniti ad una complementarità di offerta e di mercati che certamente accelereranno il percorso di crescita delle due Società e che mi hanno convinto a reinvestire in questo nuovo percorso”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA