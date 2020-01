Marketing automation, Digital360 in testa ai partner Emea 2019 di HubSpot

Digital360 conquista la prima posizione nella categoria “Rookie of the year 2019” tra i partner europei di Hubspot, impresa tecnologica statunitense quotata al NYSE che fornisce una delle principali piattaforme di marketing automation e Crm a livello mondiale.

La società guidata da Andrea Rangone, quotata sul mercato Aim Italia, risulta al primo posto nella graduatoria delle imprese entrate a far parte dell’Hubspot Agency Partner Program tra il primo aprile e il 31 dicembre 2019, per aver raggiunto il valore più elevato di monthly recurrent revenue, i ricavi ricorrenti mensili.

La piattaforma HubSpot, si legge in una nota di Digital360, è una delle componenti tecnologiche alla base del “Marketing & Sales Engine”, l’offerta in modalità as a service di servizi di marketing e lead generation per potenziare il posizionamento online e la generazione di opportunità commerciali delle imprese B2B.

“Questo risultato ci rende orgogliosi e dimostra il successo del Marketing& Sales Engine – dice Andrea Rangone, Ceo di Digital360 – la nostra offerta innovativa di servizi a canone e ricorsivi di marketing e generazione di lead, su cui abbiamo attivi 70 progetti che sviluppano su base annua un fatturato di 3,5 milioni. Nel 2020 puntiamo a consolidare il modello sperimentato in questi primi anni sulle imprese tech ed estendere l’offerta a realtà di altri settori”.

