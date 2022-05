Marketing B2B: il 10 maggio il più grande evento italiano

Si alzerà il 10 maggio il sipario su Demand Generation Lab 2022, L’evento organizzato da Digital360 che si è affermato come il più importante evento gratuito sulle strategie di Digital Sales & Marketing B2B. Tra gli special guest di questa edizione Luca Foresti, ceo del Centro Medico Santagostino, Società e Salute, e Andrea Rangone, presidente di Digital360.

Al centro dei lavori durante tutto l’arco della giornata ci saranno quattro macrotemi principali, partendo dai nuovi trend nel sales&marketing B2B, e dagli strumenti emergenti per progettare la crescita delle aziende. Tutto questo tenendo sempre ben presente le dinamiche del mercato, che ha visto negli ultimi tempi una crescita sostenuta del marketing B2B, dove gioca e giocherà un ruolo sempre più di primo piano il sales & Automation.

A caratterizzare le nuove tendenze del settore c’è la spinta che viene dalla resilienza dimostrata da molte aziende nell’affrontare un periodo di incertezze, dovute prima all’emergenza sanitaria e poi, fino al momento attuale, al conflitto in Ucraina: scenari che hanno messo i protagonisti del mercato nella condizione di sperimentare nuove strategie di vendita e di marketing per superare gli ostacoli. Da questa dinamica è scaturita la necessità di ottimizzare i processi di vendita, automatizzare le azionid marketing, misurare la crescita, e ovviamente individuare le tecniche migliori per ottenere visibilità e attirare l’attenzione dei buyer.

Per aiutare i player del mercato a progettare il proprio processo di crescita con piani d’azione innovativa durante Demand Generation Lab 2022 ci saranno inoltre focus dedicati ai più importanti programmi del Pnrr dedicati al settore, alle strategie e ai meccanismi per finanziare la crescita e alle quotazioni in borsa, e alle opportunità che è possibile cogliere grazie all’internazionalizzazione.

Tutto questo tenendo sempre ben presentare la nuova dimensione del marketing, che nel B2B sta vivendo un momento di crescita sostenuto e legato a doppio filo con il digitale, dagli eventi a distanza alle nuove opportunità che arriveranno dal Metaverso. Nel campo della Content & Social Strategy si farà il punto su quali sono i formati emergenti per raggiungere i diversi obiettivi, e su come sia possibile misurare i risultati con Kpi e Benchmark. Ma si passeranno anche in rassegna i segreti del Seo 2022, e le azioni principali per prepararsi a sbarcare nella realtà virtuale del Metaverso.

Infine il ruolo dell’automazione sarà crescente anche nel campo del marketing, con focus dedicati ai digital sales, alla Lead Management & sales automation, con la presentazione del primo rapporto italiano sullo stato delle vendite, lo “State of tech Sales 2022”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA