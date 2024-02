Un marketplace innovativo dedicato alle milgiori aziende italiane emergenti, che mette a disposizione degli utenti la possibilità di accedere a prodotti e servizi con offerte esclusive. parliamo di PickaBù, la nuova piattaforma realizzata da Azimut, società globale specializzata in asset management, wealth management, investment banking e fintech.

La piattaforma PickaBù

In linea con la missione di Azimut di sostenere e rinforzare l’ecosistema dell’economia reale, PickaBù – realizzato in partnership con l’agenzia di comunicazione, advertising e marketing Mercurio GP – si presenta come una vetrina digitale che valorizza l’ingegno e la creatività delle imprese soprattutto giovani, su cui Azimut ha investito tramite i propri fondi di private markets.

WHITEPAPER Conosci le 5 nuove raccomandazioni per il purchase journey in Cina? Social Network Customer Experience

A oggi la piattaforma ospita i profili di 18 aziende dei comparti fashion, beauty, food e innovazione tecnologica, e rimane aperta a nuovi ingressi. “Attraverso una tecnologia avanzata di co-marketing collaborativo tutte le società presenti in piattaforma – spiega Azimout in una nota – contribuiranno alla crescita delle altre condividendo la propria base clienti ed offrendo prodotti o servizi a sconto così da ampliare la loro base utenti”.

Più di un semplice marketplace

“PickaBù è più di un semplice marketplace. E’ un veicolo per connettere le persone alle storie straordinarie dietro le aziende italiane emergenti – sottolinea Mauro Massironi, amministratore delegato di Italian Excellence, la società creata dal Gruppo Azimut per lo sviluppo di PickaBù – Con questo nuovo progetto, vogliamo creare una piattaforma che ispiri e supporti l’economia reale, mettendo in evidenza l’eccellenza che caratterizza il nostro Paese. Proprio per questo abbiamo voluto che PickaBù non fosse un club esclusivo ma un’opportunità aperta a tutti con una semplice registrazione – conclude – Grazie a PickaBù, gli utenti avranno la possibilità di accedere a offerte esclusive e condizioni vantaggiose, promuovendo così un circolo virtuoso di supporto reciproco tra clienti consapevoli e aziende di qualità”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA