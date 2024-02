La spesa globale per strumenti e soluzioni per eseguire, automatizzare e ottimizzare le attività di marketing, note come martech , raggiungerà quota 148 miliardi di dollari nel 2024, ed è destinata ad arrivare a 215 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita media annua del 13,3%. A evidenziarlo è il primo “Global Martech Software Forecast” di Forrester, che prende in esame il periodo 2023-2027.

Negli ultimi anni, secondo l’analisi di Forrester, gli investimenti in martech sono diventati una priorità, in quanto le aziende cercano di coinvolgere i propri clienti in modo più efficace e di migliorare le prestazioni di marketing.

Le sei categorie del martech

La ricerca suddivide il settore in sei categorie di software di marketing technology: experience delivery, marketing automation, marketing resource management, marketing performance management, customer analytics e customer data management software.

I driver della crescita del martech

Per spiegare la crescita del settore Forrester evidenzia tre temi chiave che saranno i protagonisti del mercato del martech nei prossimi tre anni. Vediamo quali:

I dati

Si tratta della “pietra miliare dei moderni stack tecnologici”, secondo l’analisi di Cindy Liu, forecast analyst di Forrester: “L’esplosione dei canali digitali genera una quantità di dati mai vista prima – spiega – e richiede maggiori investimenti in strumenti di gestione dei dati dei clienti, come le soluzioni di profilo dei clienti, la risoluzione dell’identità cross-canale e le piattaforme di dati dei clienti”.

L’intelligenza artificiale generativa

La GenAI è la protagonista del nuovo flusso di innovazione nel martech. “I venditori di martech in tutti i segmenti di mercato stanno facendo a gara per incorporare l’IA generativa nei loro prodotti – prosegue Liu – Sebbene i primi casi d’uso della genAI si concentrino sullo sviluppo creativo, come la scrittura e il test delle email, il potenziale della genAI va ben oltre queste attività quotidiane”.

La spesa per le tecnologie

Si tratta di un comparto in crescita, come confermano nella Marketing Survey 2023 di Forrester i responsabili delle decisioni di marketing B2C, da cui emerge che a livello globale le aziende spendono attualmente il 18% del budget di marketing in tecnologia, mentre il 66% del campione afferma che questi investimenti saranno destinati ad aumentare.

