Mef, online il nuovo sito: “Più vicini ai cittadini”

Da oggi è online il nuovo sito del Mef con una veste grafica completamente rinnovata per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione più intuitiva. Il grande patrimonio di documenti, dati e pubblicazioni del ministero viene così valorizzato puntando a una informazione che privilegia la centralità del contenuto e l’immediatezza dell’informazione rispondendo a due esigenze primarie: rendere “razionale” e “funzionale” il sito e i suoi contenuti, porre al centro i bisogni dei cittadini che quotidianamente consultano il portale.

L’interfaccia utente è stata improntata sul “flat design”: un design chiaro, che rende il sito facile da navigare, consentendo di raggiungere un’alta leggibilità delle informazioni. E’ stata implementata l’alta leggibilità tipografica con nuovi caratteri che adattano i contenuti alla finestra del browser, permettendo una visualizzazione ottimale con qualsiasi dispositivo. Gli articoli disponibili nelle sezioni “Evidenza” e “Focus”, sono stati arricchiti con l’introduzione di infografiche, per snellire i processi di divulgazione di informazioni e dati complessi semplificando la comunicazione. E’ stata inoltre introdotta una nuova sezione dedicata principalmente ai media, con la raccolta strutturata delle informazioni utili alla stampa (comunicati, accrediti, gallerie fotografiche).

Il nuovo portale, ridisegnato con l’obiettivo di fornire ai navigatori un accesso ancora più semplificato ai dati pubblici, punta a una comunicazione sempre più ispirata all’integrazione con i social network. L’apertura ai canali social è stata ottimizzata ampliando la possibilità di condivisione delle informazioni fruite attraverso il sito. La nuova testata della homepage, che include i tweet del Ministero con hashtag e mention interattivi, è stata ampliata per adeguarla alle novità introdotte da Twitter. Progettata e sviluppata con il partner tecnologico Sogei, la piattaforma utilizza le tecnologie più avanzate di Html5 (Hypertext Markup Language) e Wai-Aria (Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications) per una migliore qualità dell’esperienza d’uso e accessibilità delle informazioni. Il nuovo sito del Mef è attualmente l’unico sito della Pubblica Amministrazione ad aver implementato l’accessibilità, secondo le nuove regole tecniche internazionali Wcag 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium). Questo permette a tutti gli utenti, anche quelli in particolare situazione di difficoltà fisica, di fruire delle informazioni e dei servizi digitali dell’amministrazione.

