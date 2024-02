Microsoft, 1,9 miliardi di investimenti in Spagna entro il 2025

Microsoft espanderà la propria infrastruttura di intelligenza artificiale e cloud in Spagna con un investimento di 1,9 miliardi di euro nei prossimi due anni. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Redmond, Brad Smith, in un post sul X. “Il nostro investimento va oltre la semplice costruzione di data center, è una testimonianza del nostro impegno di 37 anni nei confronti della Spagna, della sua sicurezza, dello sviluppo e della trasformazione digitale del suo governo, delle sue imprese e dei suoi cittadini”, ha scritto il manager. La mossa arriva dopo l’annuncio di un investimento di 3,2 miliardi di euro, anch’esso incentrato sull’AI, in Germania, per il prossimo biennio.

Quadruplicano le risorse di Microsoft in Spagna

Microsoft, dunque, di fatto quadruplica gli investimenti in Spagna, sfiorando i 2 miliardi di euro entro il 2025. La strategia trova conferma nell’incontro tra Smith e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a cui hanno partecipato anche il ministro per la Trasformazione Digitale e la Funzione Pubblica, Jose Luis Escriva, il direttore dell’Ufficio Affari Economici e G20, Manuel de la Rocha, e il presidente di Microsoft Spagna, Alberto Granados.

Sanchez ha evidenziato il contributo di Microsoft alla trasformazione digitale della Spagna, che contempla investimenti in data center, ricerca e sviluppo e collaborazioni con l’esecutivo su temi chiave come la cybersecurity e lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.

L’investimento da 3,2 miliardi in Germania

Come detto, l’annuncio arriva a pochissimi giorni da quello di uno stanziamento da 3,2 miliardi di euro in Germania finalizzato a espandere in modo massiccio le capacità di Microsoft sul piano dei data center, sempre a supporto di applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e del cloud computing. Si tratta del più grande investimento mai pianificato in Germania nella storia del gruppo, un’operazione che ha l’obiettivo dichiarato di raddoppiare la potenza di calcolo nel Paese e che comprende anche un programma di formazione sull’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato da fonti di stampa tedesche, che mira a raggiungere fino a 1,2 milioni di persone.

La gran parte dei fondi sarà destinata all’area di Francoforte, strategica perché sede di diversi data center e contigua al nodo Internet De-Cix, che collega più di mille sottoreti. Ma gli investimenti riguarderanno anche l’area della Renania Settentrionale-Vestfalia, in particolare nella zona mineraria, al centro dell’attenzione dell’industria tecnologia per l’estrazione della lignite.

