MotorK debutta in Borsa ad Amsterdam. Raccolti 75 milioni - CorCom

MotorK, azienda specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive, conclude l’Ipo su Euronext Amsterdam. Raccolti 75 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 6,50 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato di 261 milioni. I proventi saranno destinati a R&S e investimenti in sales e marketing e per sostenere la strategia di acquisizioni.

Il profilo dell’azienda

Mission dell’azienda la digitalizzazione del retail automotive nell’area Emea. Fondata da Marco Marlia nel 2010, la società conta 300 dipendenti e otto uffici in sette Paesi (Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Israele).

La principale piattaforma SaaS basata su cloud di MotorK, “SparK”, comprende una

suite completa di prodotti per supportare l’intero ciclo di vita del veicolo e l’intero percorso del cliente. Spark può essere utilizzato per gestire allo stesso modo la presenza digitale di un piccolo concessionario con singolo showroom e per supportare le funzioni di vendita e marketing di una rete regionale di concessionari in franchising per un Oem automobilistico in tutta l’area Emea. Ad oggi, SparK è utilizzato da oltre 660 gruppi di concessionari e 13 Oem nella regione.

Le strategie di crescita

“Questo traguardo storico rappresenta un forte voto di fiducia nella nostra tecnologia, nel solido modello di business, nei dipendenti di talento e nel potenziale a lungo termine” commenta Marco Marlia, Ceo e co-fondatore di MotorK.

Negli ultimi 10 anni l’azienda ha “lavorato instancabilmente per costruire una piattaforma all’avanguardia – prosegue Marlia – progettata per servire i concessionari automobilistici e gli Oem mentre digitalizzano le loro operazioni e sviluppano nuove funzionalità online. Entriamo in questo entusiasmante prossimo capitolo su basi solide, con entusiasmanti piani di investimento nell’innovazione per rafforzare ulteriormente la proposta di valore di MotorK per i nostri clienti e partner, oltre a continuare a investire nel nostro talento e a contribuire positivamente alle comunità in cui operiamo. Abbiamo una strategia chiaramente definita di perseguire la crescita organica e inorganica

per guidare l’aumento delle quote di mercato, come evidenziato dalle nostre recenti acquisizioni in Francia e Spagna”.

I numeri dell’azienda

Nel 2020, i clienti di MotorK hanno gestito 1,4 milioni di veicoli grazie alle sue soluzioni e hanno raggiunto oltre 50 milioni di utenti unici, considerando la somma degli utenti unici di ogni sito dei concessionari.

L’azienda stima che il complessivo “addressable market” è di circa 5,4 miliardi in Europa, supportato dalle tendenze a lungo termine dei mercati di riferimento come la spesa pubblicitaria digitale dell’industria automobilistica e le entrate globali online della vendita al dettaglio di veicoli.

