Neo-umanesimo digitale, in un libro i 10 step per rilanciare l’Italia

Innovazione tecnologica al servizio dell’essere umano, in grado di aprire all’integrazione pubblico-privato e di imporre un’evoluzione continua di imprese, stili di vita, lavoro, welfare. E’ la visione per la società del futuro proposta da “Italia 5.0. Un nuovo umanesimo per rilanciare il Paese”, nuovo libro di Walter Ruffinoni, Ad di Ntt Data Italia, branch della multinazionale giapponese specializzata in consulenza e servizi IT.

Il saggio di Ruffinoni – Mondadori Electa, prefazione di Federico Rampini – disegna le basi per gestire uno sviluppo tecnologico sempre più rapido. All’orizzonte una società che bilanci progresso economico con la risoluzione dei problemi sociali. Un nuovo modello che rimette la donna e l’uomo al centro di ogni processo che governa la nostra società e si propone di usare la tecnologia per far fronte a sfide di portata globale.

Alla scoperta dell’ikigai giapponese

Tema centrale del libro è la società 5.0 centrata sul benessere dell’uomo sulla scia del cosiddetto ikigai, concetto giapponese che indica il senso della quotidianità. Solo in questo modo possiamo aiutare i giovani a trovare un posto nel mondo.

“I leader del futuro dovranno essere impegnati a bilanciare il progresso economico e a risolvere i problemi sociali piuttosto che a migliorare semplicemente la produttività – ha dichiarato Walter Ruffinoni – Nell’Italia 5.0 la bellezza, il design e l’estetica non sono più soltanto valori individuali, ma diventano leve per porre la tecnologia al servizio della collettività. Questa idea di società, che sta già trasformando il Giappone, applicata al nostro Paese potrebbe essere la chiave per un nuovo Rinascimento”.

Sono 10 le leve che condurranno alla società del futuro: leadership dalle caratteristiche sempre più femminili, formazione per i giovani, sviluppo del Sud Italia per attrarre investimenti e trattenere i talenti, diversità e inclusione, sostenibilità intesa come trasformazione della società e dei modelli produttivi, Service Design per disegnare intorno ad una tecnologia un ambiente comprensibile per tutti, intelligenza collettiva applicata all’innovazione, economia circolare per proteggere l’ambiente e garantire un futuro alle prossime generazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA