Neuvoo spinge sull’AI e “incassa” 37 milioni

Ammonta a 37 milioni di euro l’investimento della canadese Caisse de dépôt et placement du Québec in Neuvoo, il “motore di ricerca” per il mercato del lavoro. L’operazione consentirà all’azienda di continuare a espandersi in nuovi mercati e di rafforzare lo sviluppo dell’adozione di Intelligenza artificiale. Fondata nel 2011, Neuvoo si è differenziata dagli altri search grazie all’integrazione di algoritmi nella piattaforma. Attualmente è presente in 77 paesi tra cui l’Italia e conta su ricavi annui superiori a 52 milioni di euro.

“Neuvoo è tra i primi 4 siti per l’impiego più visitati nel nostro Paese con oltre 2.5 milioni di visite mensili – dice Fabio Panella, direttore per l’Italia -. Data la forte risposta del mercato e la crescita esponenziale (+ 100% visite, +40% clienti e + 250% fatturato rispetto al 2018) neuvoo prevede una serie di investimenti in risorse e personale per sostenere ed incrementare ulteriormente la presenza del motore di ricerca in Italia. L’obiettivo in Italia è di continuare ad incrementare gli investimenti e, grazie a Cdpq, puntare ad una crescita a doppia cifra costante in termini di traffico e fatturato per il 2020”.

Ad oggi Neuvoo pubblica una media di 30 milioni di annunci di lavoro sul proprio sito e conta 70 milioni di visite al mese da tutto il mondo. L’obiettivo è di superare la soglia dei 100 milioni di visitatori entro gennaio 2020.

Il capitale investito servirà anche a sviluppare nuove partnership e tecnologie di punta nel mondo del recruitment ed in modo particolare ad integrare e perfezionare le collaborazioni con ATS (Applicant Tracking System) e piattaforme di multiposter in Italia ed in Europa.

“Il mercato italiano – dice Maxime Droux, co-fondatore di Neuvoo – è sempre stato tra le priorità per Neuvoo in Europa e questa partnership ci permetterà di ulteriormente incrementare il nostro sviluppo in Italia”.

“Attraverso questa transazione, Cdpq sostiene una società della new economy che si è distinta ed è diventata leader internazionale grazie all’integrazione di tecnologie e di intelligenza artificiale – dice Charles Émond, primo vicepresidente e Chief Investment Officer in Quebec -. Con la sua capacità di centralizzare tutte le offerte di lavoro disponibili sul Web, Neuvoo è diventato un attore chiave nel mondo del lavoro e Cdpq desidera sostenere il suo piano di espansione”.

