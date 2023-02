Nokia, Giorgetti: “Vimercate realtà di assoluta eccellenza”

Mattinata in Brianza per il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha visitato la città di Vimercate, la seconda per numero di abitanti nella provincia di Monza e Brianza, e gli stabilimenti Nokia locali. Giorgetti ha affidato a un tweet il suo commento sul sopralluogo nella sede della multinazionale finlandese, definendola come una “realtà di assoluta eccellenza, dove dall’idea si arriva a un prodotto di altissima tecnologia per lo sviluppo delle comunicazioni di ieri e di domani”.

“Una catena di ricerca e sviluppo – conclude Giorgetti – da valorizzare con tutti gli strumenti disponibili, italiani ed europei”.

Nokia: nel 2022 conti superiori alle attese

Nell’anno che si è da poco concluso Nokia ha registrato fatturato e utili oltre le attese, spinto soprattutto dai risultati dell’ultimo trimestre. L’utile netto è infatti cresciuto del 160% avvicinandosi ai 4,3 miliardi di euro. Su base omogenea, l’utile netto rettificato è aumentato del 18% a quasi 2,5 miliardi. Il fatturato annuo mostra inoltre un aumento del 12%, a 24,9 miliardi. L’utile operativo comparabile del quarto trimestre è salito a 1,15 miliardi di euro rispetto ai 908 milioni dello scorso anno, un risultato possibile grazie al lancio del 5G in Paesi come l’India, E le previsioni per il 2023 sono di conti in ulteriore crescita, grazie a una forte domanda nel campo del 5G.

Un anno di accelerazione

“All’inizio del 2022 avevamo detto che sarebbe stato un anno di accelerazione e abbiamo mantenuto quanto promesso – afferma Pekka Lundmark, ceo di Nokia dal 2020 – Il team di Nokia ha svolto un ottimo lavoro nell’affrontare le sfide geopolitiche, economiche e di approvvigionamento, ha eseguito con successo la nostra strategia e ha fornito una solida performance per l’intero anno. La nostra crescita delle vendite nette per l’intero anno in valuta costante è accelerata al 6% e abbiamo mantenuto un margine operativo comparabile stabile del 12,5%, il che è un buon risultato considerando i vantaggi una tantum che abbiamo avuto nel 2021“.

