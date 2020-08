Ntt tira la volata al Tour de France, via al “Global Stadium”

Un turbo al Tour de France 2020. Lo garantisce Ntt, partner tecnologico ufficiale di Amaury Sport Organisation, che annuncia oggi un nuovo piano per coinvolgere i fan della gara, che consentirà di seguire la corsa da casa “in modo completamente unico – fa sapere l’azienda – e di essere parte di un’esperienza di ‘global stadium’“.

L’impatto del Covid-19 porterà un team di 70 persone di Ntt a lavorare da remoto da cinque continenti per supportare la gara della durata di tre settimane, che si svolgerà dal 29 agosto al 20 settembre 2020.

Ecco il mix di tecnologie

Si chiama Virtual Zone Technique il sistema che combina diverse tecnologie per fornire, per la prima volta, i propri servizi per il Tour de France da remoto: più sicurezza per lo staff tecnico e supporto allo svolgimento della competizione insieme a un’esperienza utente migliorata.

Per creare un ‘global stadium’ digitale Ntt e Aso hanno attinto alle proprie capacità avanzate di data analytics in tempo reale. I dati e gli analytics live saranno utilizzati su molteplici canali.

Una app di Realtà Aumentata fornirà a utenti selezionati un’esperienza visiva unica e la possibilità di interagire con i dati live della corsa e di immergersi nei paesaggi del Tour de France. Per la prima volta questo consentirà ai fan di apprezzare appieno la portata dell’evento direttamente da casa in 3D.

Il canale social @letourdata offrirà aggiornamenti continui sulla gara. Inoltre, fornirà una visione più approfondita delle prestazioni dei ciclisti, delle strategie delle squadre e le previsioni con #NTTPredictor.

Il gioco ufficiale ‘Tour de France Fantasy’ contribuirà ad arricchire l’esperienza degli spettatori attraverso le previsioni di machine learning fornite da #NTTPredictor per ogni tappa della corsa, mentre i fan potranno immergersi nel Tour de France gareggiando con altri appassionati.

Call4ideas CARDIF Il Next Normal di Open-F@b?Call4Ideas. Proponi il tuo progetto innovativo! Digital Transformation Open Innovation

Debutta la versione 2.0 della piattaforma per il tracciamento in tempo reale Race Center grazie alla piattaforma di servizi cloud. Il Race Centre 2.0 offre un’esperienza di secondo schermo, mostrando i dati chiave della gara, la telemetria del corridore in tempo reale e altri approfondimenti, tra cui le previsioni e i commenti sulla gara.

Tour de France virtuale, focus sui dettagli

“Questa non è una prima volta solo per il Tour de France, ma per lo sport in generale – dice Ruth Rowan, Chief Marketing Officer Ntt -. Tutto quello che in precedenza avremmo fatto fisicamente viene realizzato in un ambiente remoto. Innovazione significa anche che i fan potranno assistere alla competizione in un modo differente, avvicinandosi sempre di più alle dinamiche della corsa”.

Per i 50mila dipendenti Ntt ha inoltre lanciato un Tour de France Hackfest: un concorso per il quale chiunque all’interno dell’azienda può proporre innovazioni future per la gara a sostegno della creazione del più grande stadio connesso al mondo.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo costruito il Tour de France insieme a Ntt e abbiamo continuato nel nostro percorso di trasformazione digitale – dice Yann Le Moenner, Chief Executive, Aso -. Le persone hanno potuto constatare i benefici dello sport anche durante questa pandemia. Molti si sono allenati durante il lockdown e oggi sempre più persone ricorrono alla bicicletta per viaggiare. Possiamo quindi utilizzare la tecnologia per garantire che l’esperienza dei fan sia più entusiasmante che mai. Questi cambiamenti fanno bene al mondo. Ad esempio, se possiamo sfruttare il Tour de France come piattaforma per accelerare l’uso delle biciclette nelle città, possiamo migliorare la salute delle persone e ridurre il nostro impatto ambientale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA