Ocse: "Digitalizzazione della PA italiana chiave di volta per le riforme strutturali" - CorCom

Rendere la macchina pubblica più digitalizzata aiuterà a sanare molte di queste criticità. L’innovazione riduce gli elementi di opacità e informalità, contrasta l’evasione fiscale per recuperare entrate utili per lo Stato e migliora la capacità di portare i benefici delle iniziative pubbliche alla società, scrive l’Ocse.

L’introduzione di interfacce digitali user-friendly andrebbe accompagnata da un lavoro di semplificazione delle procedure amministrative su tutti i livelli della Pa. Definire una roadmap con tempi certi per le iniziative di digitalizzazione e assegnare le singole responsabilità faciliterebbe l’attuazione e il controllo dei costi.

Accelerare su reti Tlc e competenze digitali

Le raccomandazioni dell’Ocse per la modernizzazione del nostro Paese non trascurano la centralità delle nuove reti Tlc: l’Italia dovrebbe “rimuovere gli ostacoli per consentire un roll-out più rapido dell’infrastruttura di telecomunicazione“.

Tra le altre indicazioni che vengono fornite: accelerare l’uso degli strumenti e dei servizi digitali per imprese e cittadini; migliorare la progettazione e la diffusione dei corsi di formazione continua; puntare sulla formazione che prepara al lavoro, potenziando lo studio delle materie Stem e la diffusione delle competenze digitali; migliorare i sistemi di ricerca del lavoro e formazione gestiti tramite l’Anpal; rimuovere gli ostacoli legali allo smart working; alzare il livello di consapevolezza e le competenze dei manager per dare sostegno alla diffusione della tecnologia e dell’innovazione e migliorare la valorizzazione dei talenti.

Un board nazionale per la produttività

La digitalizzazione servirà anche ad accrescere la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese italiane. L’Ocse cita il pacchetto di incentivi per Industria 4.0 che l’Italia ha rinnovato nel 2020 per aiutare le imprese a investire in tecnologie digitali e ricerca e sviluppo. Ora, secondo l’organizzazione, all’Italia occorre una “Commissione nazionale per la produttività” (National productivity board) per definire le priorità, guidare le attuazioni e verificare l’accountability, in modo da rafforzare l’impatto degli incentivi per l’innovazione e ridurre il peso della burocrazia.

Il nodo degli investimenti