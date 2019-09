Olimpiadi di Informatica, pronti a giocare gli “atleti” italiani

Ci sono già i nomi dei candidati italiani alle prossime Olimpiadi Internazionali di Informatica, che si svolgeranno dal 19 al 26 luglio 2020 a Singapore. La rosa dei “papabili” emerge dalla 19esima delle Olimpiadi Italiane (organizzate dalla Dg per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Miur, Ite E. Tosi di Busto Arsizio e Aica per il tramite del Comitato Olimpico) che si è chiusa presso l’IIS Pentasuglia della città di Matera, capitale europea della cultura.

Dei 95 studenti della scuola secondaria di secondo grado provenienti da tutta Italia, 37 sono saliti sul podio aggiudicandosi 22 medaglie di bronzo, 10 d’argento e 5 d’oro; di quest’ultima categoria Alessandro Bortolin dell’IT Kennedy di Pordenone, è risultato primo assoluto. Una particolare menzione va alla Regione Lombardia con il più alto numero di partecipanti e al Liceo Scientifico Copernico di Udine, per il maggior numero di studenti arrivati in finale.

Con la finale di Matera è stato individuato il gruppo di 20 studenti da cui, dopo un percorso formativo dedicato, emergeranno i quattro atleti chiamati a rappresentare l’Italia.

Ma già è in cantiere la prossima edizione: con il tradizionale “passaggio di bandiera”, avvenuto al termine della cerimonia di premiazione, l’IIS Quintino Sella di Biella è diventato ufficialmente sede della XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica.

La partecipazione è aperta a tutte le scuole secondarie superiori italiane che potranno essere iscritte dal proprio docente referente per le Olimpiadi, seguendo il link https://www.olimpiadi-informatica.it/.

