Open-F@b Call4Ideas, ecco i vincitori dell’edizione 2019

Sono Midori ed Healthy Virtuoso i vincitori della sesta edizione di Open-F@b Call4Ideas 2019, contest internazionale lanciato Bnp Paribas Cardif in collaborazione con InsuranceUp.it. Alla cerimonia di premiazione presso la Fondazione Feltrinelli di Milano hanno partecipato Isabella Fumagalli, Head of Territory for Insurance in Italy di Bnp Paribas Cardif, Andrea Rangone, ceo di Digital360, Roberto Ascione, ceo di Healthware Group. A consegnare i premi sono stati la stessa Fumagalli, Andrea Veltri, Deputy ceo Digital Transformation di Bnp Paribas Cardif e Giovanni Iozzia, direttore di EconomyUp e InsuranceUp.

I 12 finalisti si sono confrontati sul terreno dell’human data science, e a giudicarli è stata chiamata una giuria di esperti e il pubblico in sala attraverso un’app. Il format rinnovato quest’anno ha previsto anche la premiazione di un vincitore social, votato dal pubblico attravferso Facebook, con il premio che è andato a Healthy Virtuoso. La cerimonia di premiazione è stata inoltre trasmessa in streaming in diretta sulla pagina Fb di Bnp Paribas Cardif.

I progetti selezionati, si legge in una nota degli organizzatori, si sono distinti per aver saputo interpretare al meglio il concetto di Human Data Science, un approccio multidisciplinare che mantiene le persone al centro, per capire i loro bisogni e come soddisfarli. Midori ha realizzato Ned, un sistema di monitoraggio dei consumi elettrici domestici in grado di analizzare i dati e imparare le abitudini degli utenti, consentendo di ottimizzare gli sprechi energetici, mentre Virtuoso è un’app che incentiva le persone a mantenere e perseguire uno stile di vita salutare.

Le due startup vincitrici saranno ora affiancate dal team R&D di BNP Paribas Cardif che li seguirà nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto.

“Fin dalla prima edizione di Open-F@b Call4Ideas abbiamo cercato, e trovato, compagni di viaggio con cui creare nuovi prodotti e servizi innovativi per i nostri clienti – commenta Andrea Veltri – Un rapporto di reciproca collaborazione che ci ha consentito nelle scorse edizioni di avviare progetti importanti come nel caso di D-Heart che è parte del nostro ecosistema Salute o Amodo con cui stiamo innovando la protezione in mobilità o il più recente ‘Mabasta’ con cui vi stupiremo a breve. Quest’anno abbiamo voluto valorizzare un tema, l’Human Data Science, che rispecchia l’essenza di Bnp Paribas Cardif fatta di innovazione e centralità delle persone. Un approccio che unisce all’analisi dei dati la capacità di valorizzarli attraverso le cosiddette scienze della vita, considerando quindi tutti gli aspetti che hanno al centro le persone e il loro benessere, anche psicofisico. Le startup vincitrici hanno saputo interpretare al meglio questo obiettivo proponendo progetti che ci consentiranno di restituire valore reale ai clienti in termini qualitativi, aprendo nuovi scenari finora inesplorati.”

Anche nell’edizione 2019 il contest si è avvalso della collaborazione di Medici powered by Let’s Talk Payments, società di advisory e scouting di startup insurtech e fintech a livello globale. Tutti i finalisti verranno infatti inseriti nel database di Medici e riceveranno un pacchetto di servizi di marketing a loro dedicati. Inoltre, le startup finaliste in cerca di fondi fino a un round di Serie A+ saranno presentate a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di BNP Paribas Cardif che con Cathay Innovation ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione della Compagnia attraverso investimenti in start-up.A

