Open-F@b Call4Ideas, via alla sesta edizione: Human Data Science sotto i riflettori

Ogni giorno le persone producono una quantità di dati infinita. Si parla di 2,5 x 1018 Terabyte, e il trend è destinato ad aumentare esponenzialmente. Come interpretarli e valorizzarli? Un aiuto arriva sicuramente dalla tecnologia, attraverso i big data e l’AI, ma per gestire i dati nel modo più opportuno entrano in gioco nuovi modelli che tengono conto anche del fattore umano e che mettono al centro le persone, per capire i loro bisogni e come soddisfarli. Combinare i due fattori è alla base dell’Human Data Science che sarà quest’anno il cuore della sesta edizione di Open-F@b Call4Ideas 2019, il contest internazionale promosso da Bnp Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, in collaborazione con InsuranceUp.it.

Fino al 28 ottobre start-up, scale-up, imprese innovative e giovani studenti possono proporre idee per, alternativamente, arricchire la catena del valore dei dati tramite il Data Enrichment, comprendere i bisogni delle persone tramite la modellazione dei dati oppure migrare la Customer Experience dei clienti utilizzando un approccio Human Centric guidato dall’analisi dei dati. Un obiettivo ambizioso proposto da Bnp Paribas Cardif che con l’Human Data Science dà una nuova chiave di lettura ai dati, mantenendo le persone al centro, con i loro diversi contesti, le emozioni e anche gli aspetti irrazionali.

“Open-F@b rispecchia l’anima di Bnp Paribas Cardif, fatta di innovazione, condivisione, concretezza e contaminazione dei ‘saperi’ – spiega una nota – E i risultati, di anno in anno, sono evidenti: nelle ultime cinque edizioni sono state proposte oltre 300 candidature – la metà provenienti dall’estero -, selezionate più di 60 idee innovative, che hanno portato a diverse collaborazioni e alla realizzazione di almeno un progetto l’anno, e investiti circa 800mila euro totali”.

I finalisti di Open-F@b Call4Ideas 2019, selezionati da un Comitato costituito da executive del Gruppo Bnp Paribas e di Bnp Paribas Cardif, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, presenteranno le proprie idee innovative all’evento finale che si terrà a Milano a fine novembre. I vincitori verranno, quindi, affiancati dal team R&D di Bnp Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia.

Anche per il 2019, il contest vedrà la collaborazione di Medici powered by Let’s Talk Payments, società di advisory e scouting di startup insurtech e fintech a livello globale. Tutti i finalisti verranno inseriti nel database di Medici e riceveranno un pacchetto di servizi di marketing a loro dedicati. Inoltre, i progetti finalisti saranno presentati a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di Bnp Paribas Cardif che con Cathay Innovation ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione della Compagnia attraverso investimenti in start-up early stage, e inclusi nella piattaforma di Open Innovation Scoop del polo International Financial Services del Gruppo Bnp Paribas, utilizzata all’interno del Gruppo per condividere, gestire e promuovere la cooperazione con le startup.

Le proposte di partecipazione dovranno essere inviate entro il 28 ottobre 2019 tramite il form di registrazione al link: http://www.insuranceup.it/it/call4ideas.

