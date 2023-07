OpNet “splitta” il vertice: Buccella e Zacutti general manager

Due general manager per OpNet. Il consiglio di amministrazione dell’operatore wholesale ha conferito le deleghe di gestione dell’azienda a Cosimo Buccella e Stefano Zacutti che avranno le responsabilità di sviluppo del business.

“Per tanti motivi non posso pensare a nessuno più adatto di loro per affrontare le sfide del nostro amato e complicato settore. Sarà un viaggio divertente”, scrive su Twitter Davide Rota, ceo di Tiscali. Rota è stato Ad di Linkem prima della fusione con Tiscali, di cui è appunto diventato ceo dopo l’operazione mentre Linkem ha cambiato nome in OpNet.

Chi è Cosimo Buccella

Chief Technology Officer di Opnet, Buccella ha ricoperto lo stesso ruolo quando l’azienda era ancora Linkem. Dal 2010 al 2014 è stato consulente e Team Leader della divisione Tem (Telecomunicazioni, Elettronica e Media) di Altran Italia.

In occasione dell’ultima edizione di Telco per l’Italia, Buccella ha affrontato il tema del 5G standalone come key enabler della svolta digital.

“Ci sono elementi di novità molto importanti nel 5G”, ha evidenziato Buccella. “Nella parte radio, finalmente, il 5G permette una convergenza protocollare su tutte le frequenze wireless a disposizione, sia nuove che vecchie. Questo dà agli operatori grandi opportunità di sinergie, ma soprattutto permette di riutilizzare la parte computazionale su più frequenze”.

C’è poi la possibilità di implementare il Massive Mimo e il Beamforming, soluzioni per la trasmissione multipla a più clienti e per il miglioramento della qualità di trasmissione verso il singolo cliente che, ancora una volta, garantiscono efficienza spettrale, cioè capacità di trasmettere più bit per unità di frequenza.

E poi c’è il core, che con il 5G, ha sottolineato Buccella, “è più che mai il cuore della rete, un’architettura che nasce già basata sui servizi e direttamente cloud native. La rete 5G è veramente flessibile e in grado di gestire il network slicing, ovvero la creazione di reti virtuali sulla stessa infrastruttura che indirizzano servizi diversi. Questo è un vantaggio di sistema per chi fa infrastruttura, perché si supera la separazione tra rete fissa e rete mobile e si possono ospitare più servizi eterogenei”.

Chi è Stefano Zacutti

Stefano Zacutti ha ricoperto finora il ruolo di Chief Revenues Officer di OpNet. Precedentemente ha lavorato in Linkem come Director Wholesale and Business Market and Strategic Development. Da marzo 2018 a ottobre 2019 è stato Head of Planning di Noverca (Tim Group).

