Oracle registra buoni risultati nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2023, mettendo a segno ricavi pari a 50 miliardi di dollari (+18%) per l’intero esercizio. In questo contesto di crescita, la cloud region italiana è tra le prime per tasso di adozione tra quelle europee.

Lo scenario italiano

“L’anno fiscale appena concluso ha visto una crescita importante del nostro business”, conferma Alessandro Ippolito, Country Manager e SVP South, commentando i risultati italiani. “La nostra prima cloud region, aperta a Milano più di un anno e mezzo fa, è tra le prime per tasso di adozione tra quelle europee di Oracle e ci sta dando grandi soddisfazioni in termini di consumo di servizi cloud IaaS e PaaS sia nell’ambito delle grandi aziende e della pubblica amministrazione che in quello delle pmi. Ma anche nel cloud applicativo abbiamo visto un ottimo tasso di adozione delle nostre soluzioni, e non solo di quelle ‘orizzontali’ per la gestione dei processi aziendali ma anche di quelle ‘verticali’ specifiche, ad esempio per i settori del retail, dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Inoltre, stiamo affiancando il Polo Strategico Nazionale – con alcuni Partner – per la migrazione in cloud più sicura di dati e carichi di lavoro strategici. Abbiamo rinnovato la nostra collaborazione col mondo accademico anche tramite la Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), e siamo orgogliosi di poter contribuire fattivamente alla cultura digitale del nostro Paese, con le nostre attività di education, ma anche con quelle filantropiche, attraverso cui mettiamo a disposizione gratuitamente le nostre competenze digitali nelle scuole e nelle Università con programmi come Oracle Academy e Oracle@Campus”.

Le performance della casa madre nel quarto trimestre

I ricavi totali del quarter sono aumentati del 17% su base annua – del 18% se calcolati a valuta costante – raggiungendo i 13,8 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono cresciuti del 23% (25% a valuta costante) a 9,4 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono invece diminuiti del 15% (14% a valuta costante) a 2,2 miliardi di dollari. Per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 Cerner (la società di servizi IT per il settore sanitario, acquisita da Oracle lo scorso anno) ha contribuito con 1,5 miliardi di dollari al fatturato totale.

L’utile operativo Gaap del quarto trimestre è stato di 4,1 miliardi di dollari. L’utile operativo non-Gaap è stato di 6,2 miliardi di dollari, con un aumento del 10%, 12% a valuta costante. Il margine operativo Gaap è stato del 30% e quello non-Gaap del 44%. L’utile netto Gaap è stato di 3,3 miliardi di dollari e l’utile netto non-Gaap di 4,7 miliardi di dollari. L’utile per azione Gaap del quarto trimestre è stato di 1,19 dollari, mentre l’utile per azione non-Gaap è stato di 1,67 dollari. Senza l’impatto del rafforzamento del dollaro statunitense rispetto alle altre valute, l’utile per azione non-Gaap del quarto trimestre di Oracle sarebbe stato superiore di 0,03 dollari.

Il Consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,40 dollari per azione delle azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo sarà corrisposto agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 12 luglio 2023, con data di pagamento 26 luglio 2023.

Come è andato l’anno fiscale 2023

I ricavi totali dell’anno fiscale 2023 sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente, del 22% a valuta costante, raggiungendo i 50 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono aumentati del 17% (21% a valuta costante), a 35,3 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e delle licenze on-premise sono diminuiti del 2% (aumentati del 2% a valuta costante) attestandosi a 5,8 miliardi di dollari. Per l’anno fiscale 2023, Cerner ha contribuito ai ricavi totali per 5,9 miliardi di dollari.

L’utile operativo Gaap dell’esercizio 2023 è stato di 13,1 miliardi di dollari e il margine operativo Gaap del 26%. L’utile operativo non-Gaap è stato di 20,9 miliardi di dollari e il margine operativo non-Gaap è stato del 42%. L’utile netto Gaap è stato di 8,5 miliardi di dollari, mentre l’utile netto non-Gaap è stato di 14,2 miliardi di dollari. L’utile per azione Gaap è stato di 3,07 dollari, mentre l’utile per azione non-Gaap è stato di 5,12 dollari.

“Il fatturato di Oracle ha raggiunto il suo massimo storico di 50 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023″, ha dichiarato la ceo di Oracle, Safra Catz. “La crescita anno-su-anno dei ricavi è stata trainata dalle nostre attività nel cloud applicativo e infrastrutturale, che sono aumentate a un tasso combinato del +50% a valuta costante. Il tasso di crescita della parte infrastrutturale è in accelerazione, del +63% per l’intero anno e del +77% nel quarto trimestre. Anche il tasso di crescita delle nostre applicazioni cloud ha registrato un’accelerazione nell’esercizio 2023. Entrambi i nostri business strategici in ambito cloud stanno diventando più grandi e crescono sempre più rapidamente. Questo ci fa ben sperare per un altro anno forte nel FY24”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA