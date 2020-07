Oracle Italia cambia casa a Milano, headquarter agli Edifici Garibaldi

Nuova sede milanese per Oracle Italia. L’azienda lascerà il palazzo di viale Fulvio Testi per trasferire l’headquarter – 500 dipendenti – nel complesso Edifici Garibaldi Executive, nel cuore di Porta Nuova, gestito da Antirion.

Oracle occuperà gli uffici di via Tocqueville e due piani dell’edificio di Via D’Azeglio per una superficie complessiva di oltre 6.000 mq. Nel dettaglio, il complesso Edifici Garibaldi Executive – destinato ad uso uffici in procinto di nascere dalla riqualificazione dell’immobile di Viale Luigi Sturzo 45, si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, risalente al 1972 e storica sede dell’hotel Executive.

Oltre alla sede milanese, l’azienda ha sede anche a Roma – altri 500 dipendenti – oltre che a Bologna, Padova e Torino.

Oracle: scelta di presenza e visibilità

“Tante aziende italiane – anche in questo periodo, contrassegnato da difficoltà e sfide – stanno abbracciando processi di trasformazione digitale insieme a noi – dice Fabio Spoletini, Senior VP e Country Leader di Oracle Italia -. La posizione strategica e centrale scelta per i nostri nuovi uffici milanesi riflette perciò il desiderio di essere più presenti e visibili in una delle zone più moderne e pulsanti della città. Credo inoltre che il valore della nuova location sarà molto apprezzato dai nostri dipendenti, perché l’area circostante è caratterizzata dalla presenza di numerosi servizi e snodi cittadini interessanti oltre che da un’ampia rete di trasporto pubblico, il che ci consentirà anche una mobilità più sostenibile”.

Il contratto d’affitto è stato stipulato con Antirion, società di gestione del risparmio indipendente.

Edifici Garibaldi Executive è un complesso di tre volumi collegati ma distinti, per una superficie complessiva di quasi 23.000 mq e oltre 120 posti auto coperti. “Il nostro ED.G.E. – dice Ofer Arbib, Ceo di Antirion – sta attraendo aziende globali, leader per capacità innovativa e all’avanguardia nella ricerca scientifica. Insieme a loro stiamo dando vita a un distretto fatto di connessioni, di ricerca e innovazione, scientifica e sociale. Per questi motivi siamo felici di accogliere – dopo Novartis e Alcon – anche Oracle, una delle società pilastro dell’Information Technology a livello mondiale”.

Il progetto di trasformazione del building, di proprietà del Fondo Antirion Global comparto Core che ha come quotista unico Fondazione Enpam, è coordinato da General Planning. Colliers International Italia agisce come agente e advisor della proprietà. Cushman & Wakefield è stato advisor di Oracle Italia.

