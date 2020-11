PlayStation 5 debutta sul mercato. Boom di richieste e scorte già esaurite

A due giorni dal lancio globale delle nuove console Xbox di Microsoft, arriva nei principali mercati anche la PlayStation 5 di Sony. Il primo giorno di commercializzazione, però, è stato caratterizzato dai ritiri dei prodotti che erano stati preordinati online. A causa della pandemia da Covid-19, Sony ha dato priorità alla vendita via ecommerce, chiedendo ai consumatori di “stare al sicuro, rimanere a casa e effettuare l’ordine online”.

La strategia di Sony nell’era del coronavirus

Sony metterà in vendita la sua console in due fasi: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Messico a partire da oggi mentre il resto del mondo, e in particolare l’Europa, dovrà attendere fino al 19 novembre. La PlayStation 5 sarà disponibile in due versioni: una “premium” a 499 dollari, e una “digital edition” a 399 dollari, 100 in più rispetto alla versione economica della nuova Xbox, Series S.

WHITEPAPER Come migliorare la redditività grazie a un efficace percorso di digital transformation nel settore i Digital Transformation

Stando a quanto riportato dai media americani, i principali rivenditori statunitensi Amazon.com, Best Buy e Gamestop hanno esaurito le scorte pochi istanti dopo che la PS5 è stata messa in vendita. La domanda di PS5, che offre una grafica all’avanguardia, tempi di caricamento più rapidi e un nuovo controller con feedback coinvolgente, è stata esacerbata dal prolungarsi della pandemia, che ha visto i consumatori costretti a casa ripiegare sui videogiochi, mettendo a dura prova le catene di fornitura dell’hardware, come sottolineato dagli analisti sia per la filiera di Sony che per quella di Microsoft.

@RIPRODUZIONE RISERVATA