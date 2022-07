Pmi, via agli incentivi per l’innovazione. Su piatto 46 milioni

Innovazione tecnologica per le Pmi al centro dei tre nuovi bandi pubblicati dal ministero dello Sviluppo economico. Obiettivo la valorizzazione di idee e progetti all’interno delle micro, piccole e medie imprese italiane. In totale 46 milioni messi a disposizione per i bandi “Brevetti”, “Disegni” e “Marchi”. L’intervento rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, adottata dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Domande a partire da fine settembre

Le Pmi potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario: dal 27 settembre per il bando Brevetti che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse Pnrr). Dall’11 ottobre per il bando Disegni che dispone di 14 milioni di euro. Dal 25 ottobre per il brevetto Marchi, che dispone di 2 milioni di euro.

Cosa prevedono i 3 bandi

In particolare con il bando Brevetti il governo punta a “favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato”.

Il bando Disegni è finalizzato a sostenere “la capacità innovativa delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2021.

Con il bando Marchi si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero.

