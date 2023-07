Poste sempre più digital: Mobile e Pagamenti volano oltre il 49%

Poste Italiane prosegue la sua “storia di successo” di trasformazione del business in chiave digitale. I risultati finanziari del primo semestre del 2023 (SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO) sono in forte crescita grazie al traino dei servizi di pagamento e mobile, i cui ricavi sono cresciuti del 48,8% rispetto a un anno prima. PostePay e il consolidamento di Lis hanno giocato un ruolo decisivo in queste prestazioni. In particolare, le transazioni e-commerce hanno continuato nel loro percorso di crescita nei primi sei mesi dell’anno, attestandosi a 333,6 milioni (in crescita del 19,2% rispetto al primo semestre del 2022).

Complessivamente, il primo semestre di Poste si chiude con ricavi a 6 miliardi di euro (+8,3% anno su anno), Ebit che supera 1,5 miliardi (+10,6%) e utile netto a 1,14 miliardi (+15,7%). L’andamento conferma quello del secondo trimestre, che è chiuso con ricavi di gruppo a 3 miliardi di euro (+8,5% anno su anno), Ebit che sfiora gli 800 milioni (+ 9,9%) e utile netto a 601 milioni (-22,1%).

Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, ha commentato: “Stiamo trasformando Poste Italiane in un’azienda sempre più digitale e incentrata sul cliente, un’azienda efficiente dal punto di vista operativo, con un percorso chiaro per una crescita redditizia. Continuo a vedere un futuro brillante per Poste Italiane, grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone; siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future, in tutti i nostri settori di business”.

I risultati finanziari sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione di Poste, presieduto da Silvia Maria Rovere.

Pagamenti e Mobile, Lis è il traino

I ricavi del segmento Pagamenti e Mobile sono cresciuti nel secondo trimestre, su base annua, di un solido 49,4% attestandosi a 374 milioni di euro; nel primo semestre segnano +48,8% su base annua, pari a 717 milioni, a conferma del ruolo chiave di PostePay come leader nel mercato in forte crescita ed espansione dei pagamenti digitali in Italia. Il consolidamento di Lis ha generato ricavi aggiuntivi pari a 70,2 milioni di euro nel secondo trimestre del 2023.

“Pagamenti e Mobile continua il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di Lis, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di Gruppo“, ha evidenziato Del Fante.

I pagamenti con carta sono aumentati nel secondo trimestre del 31,5%, su base annua, a 170 milioni (pari a 332 milioni nel primo semestre del 2023, in crescita del 33,3% su base annua), grazie all’aumento nell’uso delle carte, allo spostamento strutturale da contanti a carta che ha portato ad un valore più elevato delle transazioni e al contributo dal consolidamento di Lis (+25 milioni di ricavi aggiuntivi). Inoltre, è proseguito lo spostamento verso le carte Evolution a margine ricorrente più elevato, con lo stock totale ora pari a 9,7 milioni di carte (+10,4% su base annua).

Le transazioni e-commerce

Le transazioni e-commerce hanno continuato nel loro percorso di crescita nei primi sei mesi dell’anno, attestandosi a 333,6 milioni (in crescita del 19,2% su base annua rispetto al primo semestre del 2022).

Gli Altri pagamenti si sono attestati a 93 milioni nel secondo trimestre, 2,3 volte rispetto al valore di 41 milioni dell’anno precedente (+137,2% su base annua rispetto al primo semestre del 2022, pari a 180 milioni primo semestre del 2023), principalmente grazie alle operazioni di pagamento gestite direttamente da PostePay in qualità di Payment service provider e al contributo b (45 milioni di ulteriori ricavi incrementali).