Qual è il valore di business dell'Esg? La parola ai protagonisti - CorCom

Come trarre il massimo vantaggio dagli investimenti in sostenibilità? Come fare leva sulle best practice per creare nuove opportunità di crescita? In che modo il settore finanziario premia le logiche di Environmental, Social and Governance? Quello dei criteri Esg è un ambito nuovo e in evoluzione progressiva, davanti al quale si perdono ancora i dubbi e i quesiti.

Eppure si tratta di un mondo ormai necessario. In un contesto sempre più attento ai concetti di responsabilitá aziendale, qualunque sia la declinazione che vi attribuiamo, c’è infatti un valore che grandi aziende e Pmi non possono più trascurare: la sostenibilità. Leva competitiva, ma anche patrimonio da spendere nel confronto con i consumatori finali: è qui, in questa straordinaria opportunità di crescita, che si gioca la grande partita del business verso il futuro. La ragione? Puntare sulla sostenibilità oggi significa mettere a nudo la propria vision, dimostrando al mondo l’entità del contributo che l’impresa sa dare in termini di evoluzione ambientale, sociale e di governance.

Davanti alle incertezze che dominano lo scenario Esg, ancora tutto in divenire, l’esigenza di risposte si fa di ora in ora più pressante. Ecco dunque il vuoto che cercherà di colmare il webinar “Sostenibilità sostenibile Esg: le imprese italiane verso il futuro”, organizzato dalla testata di Digital360 dedicata all’Esg, esg360.it, per il prossimo 14 giugno dalle 17 alle 18.30.

Esg: una risposta a tutti i quesiti

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di rispondere a queste e altre domande grazie alla partecipazione di diversi esperti e alla testimonianza di Eni, che sta realizzando un percorso Esg che coinvolge e supporta anche tutto il proprio ecosistema di fornitura.

Numerosi i temi chiave che verranno approfonditi nel corso dell’evento. “Si parlerà di come affrontare la dichiarazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità – spiega Mauro Bellini, direttore responsabile di esg360.it e moderatore del dibattito -, ma anche di come valutare capital investment e rischio Esg, della sostenibilità come requisito per la partecipazione alle catene del valore globali e dello scenario normativo e di compliance per il percorso verso la sostenibilità”.

QUIZ Bradipo, Orso o Ghepardo: quanto è flessibile e agile la tua azienda? Scoprilo nel Quiz Datacenter Digital Transformation

Non solo. Il digital event indicherà anche le possibili soluzioni per accompagnare e supportare le imprese, di qualsiasi dimensione, verso obiettivi Esg, e porrà uno sguardo sui possibili impatti del valore della sostenibilità sulle catene di fornitura.

I protagonisti dell’evento

Autorevoli le voci in campo. Il webinar vedrà infatti susseguirsi gli interventi di Sergio Fumagalli, Advisor Data Protection di P4I – Parteners4Innovation, Andrea Reghelin, Audit & Compliance Director di P4I, e dei partner aziendali: Eni, Refinitiv, Anima Sgr, Altis ed Esg Data.

Eni, una strategia e un percorso focalizzato su sostenibilitá ed Esg

Eni, realtà ormai da tempo sul podio del mondo Esg, metterà al centro della scena Open-es, piattaforma digitale per la condivisione di dati relativi alla sostenibilità delle filiere produttive nata dalla partnership con Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud. Strumento innovativo, inclusivo e aperto a tutte le aziende impegnate nel percorso di transizione energetica, Open-es mette a confronto realtà virtuose che intendano crescere e migliorare le loro performance economiche seguendo i principi della sostenibilità.

Refinitiv, il data provider di LSEG

Fra i protagonisti del digital event spiccherà anche la voce di Refinitiv, azienda Lseg (London stock exchange group) fra i maggiori fornitori mondiali di dati e infrastrutture sui mercati finanziari. Con un fatturato di 6,25 miliardi di dollari, oltre 40.000 clienti e 400.000 utenti finali in 190 Paesi, Refinitiv guida le imprese sugli investimenti in prodotti e tecnologie chiave, allo scopo di guidare le prestazioni e l’innovazione tra tutti i membri (investitori, banche, trading, società, governi e altro ancora).

Esg Data: piattaforma per decisioni Environmemtal Social Governance

Esg Data – Global responsibility network rappresenta una piattaforma dedicata alla sostenibilità promossa da MarketInsight.it e PmiReboot.it. Il servizio riunisce aggiornamenti e servizi provenienti dai due siti proprietari con focus su ambiente, sociale e governance per grandi e piccole aziende, e consente di monitorare trend e novità per rimanere aggiornati e incentivare la crescita del proprio business.

Altis: il ruolo della formazione alla sostenibilitá

Altis, Graduate School Business & Society, é la scuola di alta formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che offre offre programmi Mba, master specializzati e molti percorsi di formazione per dirigenti.

Il mondo finanziario e l’Esg

Anima sgr, uno dei più grandi gruppi del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 194 miliardi di euro e più di un milione di clienti porta la visione del mondo finanziario, le prospettive e le scelte legate ai criteri di sostenibilitá e la crescente importanza di considerare i parametri Esg per analisi e scelte di portafoglio.

P4I: accompagnare le imprese di qualsiasi dimensione verso l’Esg

I vantaggi dell’Esg non sono riservati alle grandi imprese che possono contare su strutture, competenze e risorse adeguate. Anche le aziende di piccole e medie dimensioni non solo possono affrontare queste sfide ma devono essere nella condizione di prepararsi a questa trasformazione. P4I mette a disposizione competenze e advisory per guidare e supportare le imprese in questi percorsi.



Le iscrizioni al webinar sono aperte a questo link.

@RIPRODUZIONE RISERVATA