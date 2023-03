Qualtrics, azienda specializzata nello sviluppo di software per l’experience management attraverso i sondaggi e dal 2019 parte della costellazione del gruppo Sap, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Silver Lake. La transazione, interamente in contanti e condotta in collaborazione con Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments), attribuisce alla società un valore di circa 12,5 miliardi di dollari. A Sap il take-over di Qualtrics era costato 8 miliardi di dollari.

I dettagli dell’operazione

Silver Lake e i suoi coinvestitori, insieme a Cpp Investments, acquisiranno dunque il 100% delle azioni in circolazione che Silver Lake non possiede già, compresa la totalità della partecipazione di maggioranza di Sap. Qualtrics, si legge in una nota, diventerà un’azienda indipendente, a capitale privato, posizionata per guidare l’innovazione che definisce la categoria e la crescita efficiente su scala, nel suo percorso per diventare la prossima grande piattaforma software cloud aziendale. L’operazione – che dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle necessarie approvazioni normative – è interamente finanziata dagli impegni azionari di Silver Lake e dei co-investitori, oltre che da 1,75 miliardi di dollari di equity di Cpp Investments e da un miliardo di dollari di debito.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Qualtrics, compresa Sap, riceveranno 18,15 dollari per azione in contanti. Questo rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni del 25 gennaio 2023, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio di Sap di esplorare la vendita della sua partecipazione in Qualtrics, e un premio del 62% rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio 2023. Qualtrics continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato Zig Serafin e la società rimarrà con sede a Provo, nello Utah, e a Seattle, a Washington.

I protagonisti del deal: la visione strategica

Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Qualtrics non saranno più quotate su alcun mercato pubblico. Qualtrics e Sap intendono mantenere una partnership tecnologica e di go-to-market, sia per servire i clienti comuni esistenti sia per cogliere nuove opportunità per i clienti.

“Non potrei essere più entusiasta di questa tappa del nostro percorso”, ha dichiarato Ryan Smith, fondatore e presidente esecutivo di Qualtrics. “La fiducia di Silver Lake nella nostra visione e la sua straordinaria esperienza nell’aiutare fondatori e team di gestione parlano da sé. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di guidare una crescita che definisca la categoria per costruire la prossima grande piattaforma cloud aziendale”.

Egon Durban, Co-Ceo di Silver Lake, ha aggiunto: “Crediamo fermamente nella straordinaria piattaforma tecnologica che Ryan, Zig e i loro fenomenali team di ingegneri e venditori stanno costruendo e siamo entusiasti di sostenere la continua ed efficiente crescita di Qualtrics in una società di piattaforme generazionale e altamente redditizia, consentendo ulteriori investimenti in tutti gli aspetti del business, comprese aree come l’IA e altre nuove potenti tecnologie. Questa è una transazione storica per Silver Lake, che riflette la nostra fiducia nel team e nella sua visione. Mentre danno forma e continuano a far crescere la prossima grande piattaforma software aziendale, sono il tipo di leader con cui siamo stati entusiasti di collaborare in molti anni di investimenti tecnologici”.

Christian Klein, Ceo e membro del Consiglio Direttivo di Sap, ha chiosato: “Silver Lake ha sia l’esperienza operativa che il track record con le aziende di software per aiutare Qualtrics a estendere la sua leadership nella categoria XM di cui è stata pioniera. Da quando abbiamo acquisito Qualtrics nel 2019, l’azienda ha più che triplicato il suo fatturato, garantendo al contempo la redditività. Sap intende rimanere uno stretto partner tecnologico e di go-to-market, assistendo i clienti comuni e continuando a contribuire al successo di Qualtrics”. Il numero di aziende e marchi che utilizzano il software di Qualtrics è passato da 10 mila al momento dell’acquisto da parte di Sap a oltre 18 mila oggi.”

