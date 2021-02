Rilanciare il turismo: la Regione Lazio lancia il "Grand Innovation Tour" - CorCom

Prodotti turistici innovativi in grado di rilanciare il futuro nel settore con un approccio sostenibile e digitale. E’ l’obiettivo di “Grand Innovation Tour“, la competizione che la Regione Lazio lancia fra le startup, mirata a mettere in campo nuove idee e progetti per promuovere aree “che rappresentano – si legge in una nota – una grande opportunità di sviluppo e di ripresa socio-economica”. Al centro della gara la promozione delle comunità locali e dei borghi nel Lazio.

Spinta al turismo sostenibile

L’iniziativa, organizzata da Lazio Innova attraverso il programma Social Innovation Zagarolo Enterpreneurship dello Spazio Attivo Loic Zagarolo, è collegata al progetto europeo Creative Accelerators for Sustainable Tourism, con l’obiettivo di rilanciare il turismo e la cultura sul territorio regionale.

Il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi della pandemia e ha subito una frenata in tutto il mondo: i dati Istat relativi all’Italia sono in linea con il trend europeo e indicano nel 2020 un calo nelle strutture ricettive di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

A fronte di questo scenario, la Regione Lazio ha definito, nel Piano turistico 2020-2022, un nuovo modello che punti su prodotti turistici innovativi e su una crescita equilibrata dell’intero territorio. “Diventa perciò fondamentale – fa sapere la Regione – riuscire a mettere in campo nuove idee e progetti per promuovere aree che rappresentano una grande opportunità di sviluppo e di ripresa socio-economica”.

In questo contesto la sinergia tra Grand Innovation Tour e il progetto Cast rafforza la connessione tra turismo, comunità e innovazione digitale, anche per valorizzare luoghi e patrimoni culturali non sempre “attrattivi” per il moderno “viaggiatore”.

A chi si rivolge la competizione

“Grand Innovation Tour” è rivolto a startup (anche non iscritte alla sezione speciale Registro startup innovative), spinoff di dipartimenti e istituti di università e centri di ricerca e a team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità.

I migliori progetti selezionati riceveranno 3 premi in servizi specialistici come, ad esempio, project management, digital marketing, business and innovation development, ecc., equivalenti a un valore di 12mila euro. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 18 del 12 marzo 2021 compilando il form online su lazioinnova.it.

