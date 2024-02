Rivoluzione Stem per l’Italia, Amazon rilancia Women in Innovation

Amazon e Aws lanciano due nuove iniziative per stimolare lo sviluppo delle competenze digitali e Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) tra le giovani donne italiane, affrontando la crescente domanda di competenze digitali nel paese.

“In Amazon crediamo che la formazione, in particolare in ambito Stem, abbia un ruolo chiave nello sviluppo di un percorso professionale di qualità per molti giovani del nostro Paese- sottolinea Mariangela Marseglia, VP & Country Manager, Amazon.it e Amazon.es -. È per questo motivo che ci impegniamo a rendere le competenze scientifiche e informatiche più accessibili, rivolgendo particolare attenzione alle giovani donne, con l’obiettivo di ridurre il gender gap in settori che ancora oggi vedono una presenza femminile ridotta. Le sfide da affrontare e gli stereotipi da abbattere sono ancora molti e apprezziamo l’impegno delle istituzioni, attraverso ad esempio l’introduzione della settimana nazionale delle Stem, a stimolare l’interesse verso queste discipline. Attraverso la borsa di studio Women in Innovation e il programma Aws re/start annunciati oggi, siamo felici di fare la nostra parte e continueremo ad impegnarci in questa direzione”.

Borsa di Studio “Amazon Women in Innovation”

La sesta edizione di “Amazon Women in Innovation” è una borsa di studio istituita da Amazon per supportare le studentesse universitarie italiane che perseguono studi in ambito Stem. Quest’anno, il programma si è espanso a sette università italiane, offrendo a sette studentesse selezionate un sostegno finanziario annuo di 6.000 euro per tre anni e l’opportunità di essere affiancate da una mentor di Amazon.

Programma Aws re/Start con Develhope

In collaborazione con Develhope, Aws ha presentato il programma Aws re/Start, un corso di formazione gratuito e full-time dedicato all’avvio di carriere nel cloud computing. Il programma mira a formare almeno 25 studentesse, con una particolare attenzione alle giovani donne campane diplomate in situazioni di fragilità sociale ed economica, fornendo loro le competenze necessarie per accedere a ruoli professionali nel settore del cloud.

L’importanza della formazione Stem

Queste iniziative rispondono all’esigenza di accelerare lo sviluppo delle competenze digitali in Italia, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea di rendere l’Europa un leader digitale entro il 2030. L’investimento in formazione accessibile mira a ridurre il divario di genere nei settori Stem e a fornire alle giovani donne le opportunità di costruire carriere di successo nel campo tecnologico.

L’impegno di Amazon e Aws

Amazon e Aws continuano a impegnarsi per promuovere la formazione Stem in Italia, collaborando con istituzioni educative, organizzazioni no profit e amministrazioni pubbliche. Offrono inoltre risorse didattiche come i corsi di Python supportati da Turinglab e il programma AWS Academy, oltre a iniziative specifiche come Aws GetIT per le scuole medie, per preparare gli studenti alle competenze digitali e tecnologiche richieste dal mercato del lavoro.

