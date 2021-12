Salesforce, nuovo co-ceo: è Bret Taylor, fondatore di Quip - CorCom

Ha contribuito alla creazione di Google Maps, ha trascorso tre anni come capo tecnologico di Facebook e ha venduto al gigante di Zuckerberg la start-up di social network FriendFeed. Ma siede anche nel consiglio di amministrazione di Twitter, ci cui da qualche giorno è anche diventato presidente. Oggi Bret Taylor, 41 anni, laurea in informatica e master Stanford, è anche co-Ceo di Salesforce: la società ha deciso di affiancarlo così allo storico co-fondatore Marc Benioff, di cui è stretto amico e collaboratore.

In azienda dall’acquisizione di Quip

Taylor in realtà non è un volto nuovo per Salesforce. Il suo ingresso nell’azienda risale al 2016, anno dell’acquisizione da 412 milioni di dollari della sua start-up di software di produttività Quip, che aveva co-fondato quattro anni prima. Da allora Taylor ha rapidamente scalato i ranghi per diventare presidente e chief product officer e ora partecipa alle chiamate trimestrali sugli utili con gli analisti.

L’ultima volta che Benioff ha nominato un altro Ceo per Salesforce era stato nel 2018, quando la nomina aveva coinvolto l’ex dirigente Oracle Keith Block. Ma Block si è dimesso meno di due anni dopo e Benioff ha rimosso il “co” dal suo titolo.

Stipendio annuale aumentato a 1,4 milioni di dollari e bonus del 200%

Secondo la più recente dichiarazione di delega di Salesforce, Taylor avrebbe guadagnato 13,9 milioni di dollari in compensi totali per l’anno fiscale 2021, principalmente grazie all’assegnazione di azioni. Secondo FactSet, a lui farebbero capo circa 329 milioni di dollari di azioni Salesforce, ricevute in cambio delle sue partecipazioni Quip.

Come parte della sua promozione, lo stipendio annuale di Taylor è stato aumentato a 1,4 milioni di dollari, da 1 milione, e il suo bonus obiettivo annuale è balzato al 200% del suo stipendio base dal 150%, ha affermato Salesforce. La società ha anche affermato che intende aggiudicare a Taylor 3 milioni di dollari in azioni e opzioni per l’acquisto di 2 milioni di dollari di azioni Salesforce al prezzo di chiusura alla data di concessione.

Un business in continua espansione

Salesforce oggi rappresenta il più grande datore di lavoro a San Francisco. Ogni anno attira decine di migliaia di partecipanti alla sua conferenza Dreamforce, dove Benioff espone le tendenze del business. Benioff si impegna regolarmente in politica, indirizza denaro a cause filantropiche e, con sua moglie, Lynne, ha acquisito la proprietà di Time Magazine da Meredith Corp nel 2018. Nel tempo Salesforce si è espansa oltre il suo nucleo primario di fornitura di software basato su cloud per i rappresentanti di vendita, con prodotti per il servizio clienti, il marketing e il commercio. Anche le acquisizioni di MuleSoft, Tableau e, più recentemente, Slack hanno aiutato l’azienda a crescere.

“Un fenomenale leader del settore”

“Bret è un fenomenale leader del settore ed è stato determinante nel creare un incredibile successo per i nostri clienti e guidare l’innovazione in tutta la nostra azienda”, ha affermato Benioff nel comunicato stampa che annuncia la promozione. “Insieme, Bret e io guideremo Salesforce nel suo prossimo capitolo, vivendo i nostri valori condivisi di fiducia, successo dei clienti, innovazione e uguaglianza per tutti”.

“Marc è stato il mio mentore, il mio più grande sostenitore e il mio amico fidato per anni”, ha risposto Bret Taylor. “Collaborare con lui per guidare l’azienda che ha co-fondato 22 anni fa è un enorme privilegio”.

