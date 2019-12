Samsung lancia l’Intelligenza artificiale al servizio del wellness

La tastiera invisibile dotata di Intelligenza artificiale. Il robot umanoide pensato per mini-famiglie. Ma anche il sensore per la cura dei capelli. Sono alcune delle novità presentate al Ces di Las Vegas (si apre il 7 gennaio) da Samsung Electronics con il programma C-Lab Inside e le quattro startup che partecipano al programma C-Lab Outside.

“Puntiamo a creare prodotti in linea con i nuovi trend di mercato e mirati sulla domanda della clientela” dice Inkuk Hahn, Vp e Head of the Creativity & Innovation Center di Samsung.

Il programma C-Lab Inside

C-Lab Inside è un programma di incubazione “interno” che, dal 2012, incoraggia e coltiva le idee innovative dei dipendenti Samsung. Nello specifico, i nuovi progetti C-Lab Inside sono incentrati su health-style e wellness e comprendono selfieType, una soluzione di tastiera virtuale che utilizza la fotocamera frontale; Hyler, una penna smart che digitalizza il testo evidenziato su carta; Becon, una soluzione per il trattamento del cuoio capelluto e la prevenzione della caduta dei capelli; SunnySide, luce solare artificiale a forma di finestra; e Ultra V, un sensore e un servizio di monitoraggio a raggi ultravioletti.

Dal 2012 ad oggi gli ex allievi del C-Lab di Samsung hanno progettato 40 prodotti e lanciato startup indipendenti dall’azienda: fra gli spin-off di successo Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus e Luple.

Inoltre debuttano al Ces anche quattro nuove startup di C-Lab Outside, acceleratore che include sostegno a idee e innovazioni provenienti dall’esterno della rete Samsung. Le startup selezionate per il programma C-Lab Outside ricevono supporto finanziario, commerciale e l’opportunità di partecipare a fiere IT al fianco di Samsung.

All’evento di quest’anno saranno presentate Circulus, un robot che utilizza una tecnologia interattiva; Fitt, servizio basato su dati sanitari; Vtouch, tecnologia che controlla gli oggetti con gesti tramite telecamere; e per finire Smoothy, servizio di videochiamata che supporta video e voce simultanei.

