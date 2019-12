Sap si rafforza, debutta il Customer Experience Center di Roma

L’open innovation a portata di mano in spazi dedicati. Dove sistemi blockchain, IoT, machine learning e Intelligenza artificiale danno supporto per una Intelligent Enterprise. E’ quanto offre il nuovo Sap Customer Experience Center al debutto a Roma, che si aggiunge a quello di Vimercate aperto nel marzo 2017. Il centro si colloca all’interno di un network di Customer Experience Center internazionali, luoghi di collaborazione tra Sap, clienti e partner per promuovere la nascita di percorsi di open innovation. I visitatori vengono coinvolti in esperienze digitali e immersive e avvicinati in questo modo alla tecnologia Sap di nuova generazione con showcase specifici per mercati di riferimento.

Sap, i tre spazi della nuova struttura

La struttura è composta da showcase al cui interno i clienti possono incontrare consulenti e partner. Si articola in tre spazi che occupano una superficie di 65 metri quadrati: la Virtual Showcase Room, 80 scenari che simulano contesti di business per le 25 industry coperte da Sap; la Experience Room che rappresenta il teatro del centro dove l’innovazione sale sul palco grazie a presentazioni con Executive Sap e analisti su strategie e trend futuri, condivisione di esperienze di progetto e sessioni di brainstorming che utilizzano la metodologia del Design Thinking. In questa area è disponibile la Sap Digital Boardroom per Smart City che grazie ad analitiche avanzate permette di gestire in tempo reale volumi elevati di dati provenienti sia dai sistemi interni all’ente pubblico che esterni (come social media) per capire l’impatto di una decisione e gestire al meglio tutte le parti che compongono l’ecosistema di una città.

Infine la Physical Showcase Room dove una serie di modelli fisici esemplificano l’applicazione di tecnologie innovative per rispondere alle sfide di business più urgenti. Uno degli scenari proposti, sviluppata in collaborazione con Gruppo Engineering, mostra la tecnologia blockchain in azione per il mondo delle “tre F” (farmaceutico, fashion e food): dalla tracciabilità dei prodotti fino all’utilizzo degli smart contract. Un secondo showcase utilizza un modellino che simula un impianto industriale con attuatori, pompe, motori in logica Industria 4.0. Il modellino mostra scenari innovativi come ad esempio manutenzione predittiva, machine learning e AI conversazionale (bot) inseriti all’interno dei processi di servizio e supporto, gestione intelligente del ciclo vita degli asset.

“Il nuovo Customer Experience Center è stato progettato in modo che le visite siano personalizzate e gestite attentamente, dalla fase di pianificazione fino al post-visita – dice Carla Masperi, Coo Sap Italia -. La personalizzazione è possibile grazie alla flessibilità con cui le sale riunioni e lo showroom possono essere adattati alle esigenze dei clienti. Questo ci consente di aggiungere nuovi showcase in qualsiasi momento, poiché il mondo di oggi cambia rapidamente e anche la tecnologia che ne sta alla base”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA