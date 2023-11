In un momento in cui le aziende di ogni settore sono sempre più consapevoli dell’importanza della gestione dei dati per abilitare nuove opportunità di business, emerge contestualmente una nuova esigenza: quella di poter contare sugli strumenti più efficaci per analizzare la mole crescente di informazioni provenienti da fonti diverse, che hanno bisogno di essere integrate con sistemi di nuova generazione, in grado di portare semplicità di lettura e di utilizzo in un ambito che si presenta per sua natura sempre più complesso. E’ questa una delle sfide principali che le aziende si trovano ad affrontare nell’ambito del data management, per risolvere la quale si fanno strada gli strumenti basati sull’automatizzazione, che integrino intelligenza artificiale, machine learning e cloud.

Si tratta di tecnologie che trovano applicazione in tutta la catena del valore della gestione dei dati, ma che dimostrano tutte le loro potenzialità nei settori specifici in cui la mole di dati da analizzare è particolarmente grande e in cui il processo di Etl, acronimo che sta per “Extract, Transform and Load” è più complesso. Si tratta di un processo di innovazione che non trova applicazione in un singolo aspetto dei processi, ma che li accompagna fin dalla fase iniziale, quella della data preparation, in cui vengono poste le basi per utilizzare al meglio le informazioni di cui si dispone, provenienti da fonti diverse, per passare poi alla modellazione, in cui gli algoritmi di machine learning possono essere decisivi per orientare i processi nella direzione più utile a seconda delle esigenze della singola azienda. Fino ad arrivare alla fine del processo, quella dell’automazione delle attività. Questo genere di approccio è inoltre trasversale alle diverse industries, e può riguardare il pubblico, ad esempio le applicazioni nel campo della sanità, e il privato, come nel caso dell’industria manifatturiera o dei servizi.

L’azienda ospedaliera di Alessandria e il fascicolo sanitario elettronico

Nella rivoluzione digitale che sta interessando il mondo della Sanità è sempre più importante utilizzare tecnologie avanzate di analisi, di machine learning e di intelligenza artificiale per adeguarsi alle innovazioni. E’ il caso ad esempio del fascicolo sanitario elettronico, che dopo un periodo iniziale di difficoltà sta ormai accelerando con decisione, grazie anche alle risorse messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi il Fse conta su più di 57 milioni di attivazioni a livello nazionale e sta affrontando la sfida dell’interoperabilità dei dati tra i vari sistemi regionali.

L’Azienda ospedaliera di Alessandria ha scelto di avvalersi di Sas Viya. A spiegare le motivazioni di questa scelta è Dario Ricci, direttore dell’area Ict dell’azienda ospedaliera, che sottolinea come grazie a questa piattaforma sia possibile “processare autonomamente milioni di dati, documenti e informazioni, nonché trovare automaticamente elementi di transcodifica e identificare un vocabolario comune, che andremo poi a inserire nei nostri sistemi applicativi e del nostro sistema informativo ospedaliero”. Si tratta di una soluzione che consente di gestire con semplicità una grande mole di dati, sviluppando per tutti un terreno comune, una sorta di “vocabolario” che consenta di integrare le informazioni tra loro e le renda compatibili con gli standard nazionali fissati per il fascicolo sanitario elettronico.

Iveco Group: l’AI per il design e la diagnostica da remoto

Passando dal pubblico al privato, la piattaforma Sas Viya è stata scelta anche da Iveco Group, azienda di punta in Italia nella progettazione, produzione e vendita di veicoli commerciali. L’obiettivo è in questo caso di migliorare la propria competitività intervenendo su due fattori per i quali il data management può dispiegare al meglio le proprie potenzialità: la riduzione dei tempi e dei costi. La scelta è ricaduta sulla piattaforma Sas perché, come dimostrato da una ricerca condotta da Futurum Group, Viya in confronto con altre soluzioni disponibili sul mercato consente di analizzare i dati con una velocità fino a 30 volte superiore riducendo i costi operativi del Cloud fino all’86%.

Iveco Group utilizza Sas Viya su Aws per essere più competitivo sul design dei veicoli e per migliorare la diagnostica da remoto per i camion. Il valore aggiunto della scelta di Iveco è nel cloud, che semplifica la gestione e l’integrazione dei dati provenienti dalle 29 sedi produttive e dai 31 centri di ricerca e sviluppo del gruppo su scala globale, generati dai 35mila dipendenti dell’azienda. “Un prerequisito era avere un singolo strumento condiviso che riunisse tutti i nostri dati in un unico luogo – afferma Stefano Rozzi, Telematics Quality and Field Analysis Manager di Iveco Group – Implementando Sas nel cloud, siamo in grado di rendere i dati e i report appena creati disponibili ai dipendenti di tutto il mondo”.

Comelit Group: focus su analisi e gestione finanziaria

Il percorso di innovazione dei processi di Comelit Group, società italiana che da 67 anni opera nel campo della citofonia e dalla videosorveglianza, e che recentemente ha ampliato il proprio raggio d’azione anche agli allarmi antifurto, alla domotica e alla prevenzione antincendio, passa dalla scelta di migrare al cloud: “In pochi anni – spiega Renato Ferraresi, Coo di Comelit Group – siamo passati dalla storica piattaforma Sas on-premises alla versione di Sas in cloud. Con Sas Viya su Google Cloud – sottolinea – possiamo sfruttare appieno il potenziale del cloud insieme a moderne tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale”.

Per Comelit Group, che oggi conta su 900 dipendenti e sei centri di ricerca, la scelta della piattaforma Sas Viya è stata strategica: “Nel corso del tempo – afferma il Cio Gianantonio Carli – abbiamo notevolmente ampliato non solo le modalità di utilizzo dell’analisi Sas, ma anche la base di utenti aziendali che ne beneficiano. Oggi la piattaforma Sas Viya è il cuore tecnologico del nostro dipartimento finanziario, e sfrutta il potere dell’analisi dei dati sia per l’amministrazione sia per il controllo di gestione”.

