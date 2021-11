Siemens Italia, al timone Floriano Masoero da gennaio 2022 - CorCom

Floriano Masoero è il nuovo numero uno di Siemens Italia. A partire dall’1 gennaio il manager ricoprirà infatti la doppia carica di Lead Country Ceo e Presidente di Siemens SpA oltre a quella di Head di Siemens Smart Infrastructure. In qualità di Ceo sostituirà Pierfrancesco De Rossi, che dopo l’incarico ad interim tornerà al ruolo precedente di Legal Counsel e ad interim Ceo di Mobility in Italia.

“Siamo molto lieti di accogliere Floriano Masoero come Lead Country Ceo e Presidente di Siemens Italia e Head di Siemens Smart Infrastructure Italia”, commenta in una nota Cedrik Neike, membro del consiglio di amministrazione di Siemens Ag; “Floriano è un leader esperto, dinamico e di successo con una forte attenzione al cliente . In combinazione con la sua ampia esperienza nel settore della Power Distribution, rafforzerà ulteriormente la posizione di Siemens Italia unendo sempre di più il mondo reale e quello digitale per i nostri clienti”.

La carriera di Floriano Masoero

Masoero, nato ad Asti, è sposato e padre di due figlie di sei e nove anni. E’ appassionato di ciclismo e arte contemporanea. Ha conseguito un Mba presso l’Università d’Economia di Torino e una laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino. Il manager ha iniziato la sua carriera professionale in Iveco in Italia nel 2003. Nel 2004 è entrato in Schneider Electric trascorrendovi dieci anni, durante i quali ha ricoperto ruoli marketing e commerciali di crescente responsabilità fra l’Italia e la Francia nella gestione del prodotto, dello sviluppo aziendale, nello start-up delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici fino a diventare Global Electric Vehicles Account Manager. In questo ruolo ha guidato la strategia di partnership e i piani di sviluppo di Schneider Electric per le colonnine di ricarica con i principali produttori di macchine elettriche.

Entrato in Eaton in Svizzera nel 2014 nel segmento ferroviario, dopo un percorso di crescita accelerato in ambito marketing e commerciale, Masoero attualmente ricopre il ruolo di Emea Vice President e General Manager Eaton della Power Distribution Business Unit. Gestisce il conto economico della business unit, l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il marketing di prodotto e tutte le attività correlate della business unit.

Precedentemente Masoero è stato Sales Director del Sud Est Europa e prima ancora Country Managing Director dell’Italia gestendo il Profit & Loss, gli obiettivi di vendita e tutte le funzioni – prima di Paese e poi di zona – come finanza, marketing, risorse umane e assistenza e supporto ai clienti. È stato a capo per conto di Eaton del dipartimento marketing a livello Emea, e ha guidato anche la trasformazione della funzione marketing in tutta la sotto-regione dell’Europa occidentale, che comprende fra gli altri mercati: Germania, Francia, Spagna e Italia.

