Sirti, la strategia dà i suoi frutti: cresce del 20% la business unit Digital Solutions - CorCom

Sirti accelera sul digitale. La business unit Digital Solutions – che si posiziona sul mercato come system integrator per lo sviluppo di progetti di trasformazione digitale complessi – supera per la prima volta i 200 milioni di euro di giro d’affari nel 2020, con una crescita del 20% rispetto ai 170 milioni di euro del 2019.

Inoltre, Sirti Digital Solutions conta su un backlog commerciale attuale di oltre 300 milioni di euro, che fa prospettare, fa sapere una nota, “una ulteriore accelerazione del business nell’anno in corso, grazie a una consolidata competenza nello sviluppo di progetti digitali in settori chiave dell’economia, come l’Energy, il Banking, la pubblica amministrazione e le telco”.

Più spinta dai fondi del Next Generation EU

“Siamo particolarmente soddisfatti della crescita del nostro business in un anno complesso come quello che abbiamo appena attraversato – dice Benedetto Di Salvo, a capo di Sirti Digital Solutions (nella foto) –. Grazie ai costanti investimenti in innovazione e nella competenza dei nostri collaboratori, siamo una realtà in grado di implementare – con una presenza e una capacità di intervento capillari unica su tutto il territorio – soluzioni di ultima generazione in ambito cloud, edge computing, IoT, cybersecurity, automazione e virtualizzazione delle reti, facendo leva su partnership con i più importanti vendor Ict a livello globale”.

Obiettivo: digital transformation delle aziende

Ai clienti viene offerta una suite di servizi gestiti grazie al Digital Operation Center di Milano che gestisce un milione di ticket all’anno. “Le competenze e il know-how dei nostri professionisti – dice ancora Di Salvo – saranno messe al servizio della trasformazione digitale del paese, che troverà sempre più spinta grazie anche ai fondi del Next Generation EU”.

La business unit ha permesso a Sirti di posizionarsi in maniera distintiva anche nel campo dell’open innovation, grazie al supporto fornito a un numero crescente di startup. Sirti Digital Solutions può contare su un pacchetto clienti composto da realtà nazionali appartenenti agli ambiti telco, Energia & Utilities, Media, Grande Distribuzione, Trasporti, Banche & Finanza.

