Sita e Nec alleate sull’identità digitale in aeroporto

I processi aeroportuali abilitati da mobile e in modalità touchless si preparano a diventare realtà a tutti gli effetti. Sarà questo infatti il risultato della partnership che Sita, fornitore globale di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, e Nec Corporation, leader nell’integrazione di tecnologie IT e reti, hanno instaurato per offrire ai passeggeri un’esperienza in aeroporto sicura e senza intoppi.

L’alleanza non vuole essere solo un passaggio di sviluppo tecnologico: in un contesto in cui scali e compagnie aeree guardano sempre più a soluzioni low-touch e automatizzate per la gestione dei passeggeri, la novità mira ad estendere la diffusione di modalità operative a distanza anche in risposta ai requisiti igienici derivati dall’emergenza Covid-19 e alle indicazioni di Airports Council International e Iata.

Supportati dall’uso delle piattaforme di gestione I:Delight di Nec e Smart Path e Sita Flex di Sita, i viaggiatori potranno utilizzare la propria identità digitale conservata sullo smartphone per ogni fase del viaggio: check-in, pagamenti vari, imbarco del bagaglio, controlli di sicurezza, di immigrazione e imbarco con una semplice scansione facciale biometrica, automaticamente e senza intoppi.

A rendere possibile tutto questo sarà la presenza globale di Sita e Nec sul mercato e la combinazione della tecnologia per piattaforme Common Use con soluzioni di Intelligenza Artificiale che includono il più accurato algoritmo di riconoscimento facciale capace di identificare passeggeri rapidamente e con un alto grado di precisione, anche quando sono in movimento. Le soluzioni Sita Smart Path e Sita Flex sono in grado di integrare su mobile le tecnologie biometriche di Nec con l’infrastruttura common-use e le applicazioni esistenti delle compagnie aeree, per un transito più fluido in aeroporto.

“Nec è un partner forte – dichiara Barbara Dalibard, Ceo di Sita – Insieme siamo in grado di offrire ad aeroporti e compagnie aeree nostri clienti un viaggio automatizzato e senza intoppi negli scali. Sappiamo che i passeggeri apprezzano i vantaggi di un’esperienza di self-service: sfruttando la presenza di Sita in più di 460 aeroporti in tutto il mondo e la premiata tecnologia di gestione delle identità di Nec, siamo in grado di aiutare i nostri clienti a fornire un’esperienza unica ed efficiente nello scalo, in particolare in questi tempi difficili in cui c’è una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza dei passeggeri”.

“Nec – aggiunge Masakazu Yamashina, Executive Vice President di Nec – è lieta di collaborare con Sita fornendo ‘Nec I:Delight’, che usa le nostre soluzioni all’avanguardia per l’identità digitale, che sfruttano la biometria per offrire al passeggero un’esperienza unificata pur comprendendo una vasta gamma di servizi”.

“La partnership con Sita – conclude Raffie Beroukhim, Chief Experience Officer di Nec Corporation of America, e responsabile del Nec Global Aviation Center of Excellence – ci darà l’opportunità di sviluppare e implementare le piattaforme più avanzate negli aeroporti di tutto il mondo, contribuendo alla digitalizzazione del settore aereo e rendendo i viaggi più sicuri e piacevoli”.

