Smartphone “sostenibili”, Vodafone porta in Italia il Fairphone 3

Saranno disponibili online a partire dal 9 dicembre per i clienti Vodafone i telefonini Fairphone 3, prodotti dall’omonima azienda olandese e progettati per essere “etici e sostenibili”. Tra le caratteristiche principali dei dispositivi il confezionamento in imballaggi sostenibili e riutilizzabili, e il fatto di esser stati realizzati con stagno e tungsteno provenienti da fonti responsabili localizzate in aree esenti da conflitti, con rame e plastica riciclati e con oro certificato da Fairtrade. La società ha inoltre dato vita a un programma di riciclo che premia gli acquirenti che restituiscono i loro vecchi smartphone.

L’iniziativa rientra nel quadro della collaborazione internazionale tra le due aziende che si pone l’obiettivo di migliorare la vita di 1 miliardo di persone e dimezzare il proprio impatto ambientale entro il 2025, riducendo alla metà l’impronta di carbonio e acquistabdo tutta l’energia elettrica da fonti rinnovabili. Dell’impegno fa parte anche l’obiettivo di riutilizzare, rivendere o riciclare il 100% dei rifiuti del network oltre che aiutare i clienti a prolungare la vita dei dispositivi che già posseggono.

Fairphone 3 è l’ultimo modello di smartphone di casa Fairphone: conta su batteria di lunga durata, processore Qualcomm 632 ad alte prestazioni, fotocamera posteriore Dual Pixel da 12 MP e fotocamera anteriore da 8 MP con ottimizzazione software avanzata: “Le specifiche tecniche del telefono – si legge in una nota – sono in grado di offrire prestazioni eccezionali anche agli utenti più esigenti, e includono 64 GB di memoria espandibili fino a 256 GB con una scheda MicroSD”.

Il dispositivo contiene inoltre sette moduli progettati per facilitare manutenzione e riparazioni: lo schermo (Full HD da 5,65 pollici, formato 18:9 e Gorilla Glass 5 per la resistenza ai graffi), la cover posteriore, che consente anche di vedere l’interno dello smartphone, la batteria agli ioni di litio da 3000 mAh, il modulo superiore con una fotocamera frontale da selfie da 8 MP, ricevitore, jack per auricolari da 3,5 mm, microfono secondario e sensore di prossimità, il modulo inferiore con generatore di vibrazioni, connettore Usb-c e microfono principale, il modulo altoparlante e il modulo fotocamera.

