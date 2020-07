Softlab si prende Acotel e punta all’espansione

Il Gruppo Softlab acquisisce Acotel Group, società Ict attiva a livello internazionale, che diventa così parte del pool di aziende, con sedi in Italia e all’estero, specializzate nei processi di trasformazione digitale. Digital Entertainment, servizi Vas e Mobile per il settore B2B sono le attività che – si legge in una nota dell’azienda – arricchiscono l’offerta del Gruppo Softlab, determinato a portare avanti un articolato e lungimirante progetto di espansione sul mercato di riferimento.

L’investimento nel dettaglio

L’operazione è stata seguita, per conto del Gruppo Softlab, dallo studio legale Allen & Overy, con un team guidato dal Senior Associate Marco Muratore, e si è perfezionata a seguito dell’accordo di investimento vincolante sottoscritto tra le parti in data 22 marzo 2020, in un’ottica di rafforzamento economico-patrimoniale di Acotel.

Il varo dell’operazione, in particolare, fa seguito all’esecuzione degli aumenti di capitale approvati dall’assemblea dei soci di Acotel Group il 10 luglio 2020: un aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a Tech Rain, e un aumento del capitale sociale, in via scindibile, da riservare in sottoscrizione a Softlab Holding, per un importo complessivo pari a 300 mila.

Gli sviluppi di Softlab

“Siamo estremamente soddisfatti per la conclusione dell’accordo con Acotel Group”, commenta Giovanni Casto, Amministratore Delegato del Gruppo Softlab e neo Presidente di Acotel. “Softlab Group nasce dalla volontà di accogliere nuove professionalità, valorizzare quelle esistenti e differenziare le competenze privilegiando capacità e merito. In un momento di profonda incertezza causato dall’attuale situazione emergenziale, vogliamo presentarci come un modello sostenibile capace di affrontare e vincere le sfide del presente”.

Nato sulla spinta propulsiva e innovatrice di Softlab, azienda da oltre 35 anni sul mercato Ict, oggi il Gruppo Softlab è in grado di sviluppare e offrire le soluzioni più efficaci nei settori Management Consulting, Technology Consulting, It Financial Management, Solution Development, Service Management, Digital Solutions, Big Data & Analytics e Cybersecurity. Grazie a un ecosistema di aziende capaci di integrarsi ed operare con un approccio Customer Centric, progetti implementati e distribuiti per oltre 110 clienti tra i Big Spender dell’industria It, il Gruppo è oggi attivo in cinque diversi Paesi contando in Italia 12 sedi per una copertura capillare del territorio nazionale.

