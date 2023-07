Solutions30 chiude il secondo trimestre del 2023 con i conti in crescita: da aprile a giugno i ricavi si sono assestati sui 263,4 milioni di euro, registrando un +18,8% rispetto al primo trimestre dell’anno. In ottica semestrale, nella prima metà dell’anno il fatturato ha toccato quota 518,7 milioni di euro, con un +16,7%. A trainare la crescita è la fase di sviluppo sostenuto del gruppo, specializzato in nuove tecnologie, nell’area del Benelux. A portata di mano, a questo punto, l’obiettivo simbolico dichiarato dalla società di chiudere il 2023 con ricavi sopra al miliardo di euro.

Il mercato italiano

In Italia i ricavi del secondo trimestre 2023 ammontano a 17,1 milioni di euro, rispetto ai 18,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. “Le condizioni che riguardano le implementazioni di infrastrutture a banda larga ultraveloce sono peggiorate negli ultimi mesi -si legge in una nota di Solution30 – a causa delle ricorrenti difficoltà operative del fornitore del servizio nazionale. L’intero settore ne è stato colpito e Solutions 30 ha deciso di rallentare il ritmo degli interventi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità e non è sarà stato trovato un modo più efficiente di operare, in accordo con i vari partner”.

Paola Bruno nell’advisory board

Proprio nel mese di luglio, intanto, Paola Bruno è entrata nell’advisory board di Solutions30. La manager conta sun un’esperienza trentennale tra Londra e Milano come investment banker nelle maggiori merchant bank internazionali e come top manager in gruppi bancari italiani. Bruno è amministratore indipendente, presidente del comitato control and risk e membro del comitato nomine del Banco Desio e della Brianza, quotata sul compartimento di borsa Euronext a Milano, ed è amministratore indipendente e membro del comitato per la remunerazione di Clessidra Private Equity, oltre che membro del consiglio di amministrazione di Sec Newgate Global Strategy.

Contribuire alla transizione digitale in Italia

“Sono molto lieta di entrare nel supervisory board del Gruppo Solutions30 – afferma Bruno – L’azienda può senz’altro contribuire alla transizione digitale in Italia secondo le strategie istituzionali sviluppate su due assi: digitalizzazione della Pa e reti di telecomunicazioni ultraveloci. Le consolidate relazioni commerciali con Tim, Vodafone e Open Fiber, il suo know-how e la sua comprovata capacità in questo mercato, collocano Solutions 30 Italia in una posizione privilegiata per partecipare allo sviluppo di questi progetti”.

