Sorveglianza firmata Leonardo per i sottomarini italiani: accordo da 150 milioni con Fincantieri - CorCom

Fornitura di equipaggiamenti per i primi due sottomarini U212 Near Future Submarines che entreranno a far parte della flotta della Marina Militare Italiana a partire dal 2027: è questo l’obiettivo del contratto firmato da Leonardo con Fincantieri del valore di circa 150 milioni.

Si tratta di dotazioni strategiche per la sorveglianza e la protezione degli spazi subacquei italiani e internazionali, fa sapere Leonardo.

Cosa prevede il contratto

In particolare il contratto prevede la progettazione e realizzazione di un Combat Management System di nuova generazione, che deriva dagli sviluppi in corso su “Legge Navale” – il piano di ammodernamento della Marina Militare Italiana – , nell’ambito del più ampio programma siglato tra Fincantieri e la Forza Armata per lo sviluppo, l’acquisizione e il sostegno tecnico-logistico di due sottomarini U212NFS più due in opzione, derivanti dalla classe Todaro.

Leonardo fornirà, inoltre, un laboratorio di simulazione e training che verrà installato presso il Centro Addestramento Sommergibili della Marina Militare Italiana a Taranto, nonché supporto logistico iniziale, incluso l’addestramento del personale e un primo set di parti di rispetto.

Leonardo si rafforza nel navale

I nuovi sottomarini NFS sono una versione aggiornata e tecnologicamente più avanzata del progetto U212A avviato nel 1996 per la costruzione di 4 unità subacquee per l’Italia, entrati in linea a partire dal 2006.

Per Leonardo questo contratto riveste un’importanza strategica nel navale: dal punto di vista commerciale, l’azienda amplia la sua offerta al settore dei sottomarini. Dal lato industriale, la sinergia con i sistemi già forniti sulle navi di superficie, incluse le future configurazioni, sarà una spinta ulteriore a investimenti per lo sviluppo e l’innovazione delle linee di prodotto, in particolare del Combat Management System.

Il rafforzamento dei business tradizionali, anche attraverso la valorizzazione di competenze trasversali come il comando e controllo, è uno dei pilastri del Piano Strategico “Be Tomorrow – Leonardo 2030”. Leonardo supporta percorsi di crescita sostenibile grazie alla sua leadership nelle tecnologie di nuova generazione.

