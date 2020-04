Sostegno alle startup innovative: nuove misure nel prossimo decreto

Il Governo scende in campo a favore delle startup e Pmi innovative. E punta a inserire nel decreto di aprile una serie di misure per permettere al settore di fronteggiare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus. “In questa fase di emergenza la liquidità alle imprese è il primo obiettivo – dice Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo economico -. E il governo è pienamente impegnato su questo: rafforzando strumenti come il Fondo Centrale di Garanzia e pensando nuovi interventi con gli attori pubblici del settore finanziario, come Cdp e Banca Europea per gli Investimenti”.

“Oggi l’ecosistema startup italiano è cresciuto – dice ancora Manzella -, ha ottime eccellenze, incubatori di livello internazionale e dimostra, come in questa emergenza, che le startup sono capaci in brevissimo tempo di dare soluzioni digitali ai problemi. Anche i più vicini e urgenti, come quelli relativi al monitoraggio dell’epidemia o ai servizi ai cittadini per l’emergenza”.

Le startup rappresentano un pezzo “molto importante del nostro sistema industriale, che in un frangente come questo dobbiamo sostenere – conclude il sottosegretario -. E’ quello che stanno facendo con decisione Francia, Germania e Gran Bretagna che hanno prontamente annunciato misure di emergenza in questo ambito. In vista del DL Crescita in preparazione stiamo preparando proposte sul punto”.

