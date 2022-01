Spid LepidaID, debutta il nuovo numero verde per l’assistenza agli utenti

Un nuovo numero verde per rispondere alle esigenze di una platea di utenti sempre più ampia, dedicato esclusivamente a chi ha attivato il servizio di identità digitale Spid con LepidaID. L’800 779077 ha dal 6 dicembre preso il posto dell’800 445500, ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Il nuovo servizio è stato messo a punto per consentire un’assistenza più efficace verso gli utenti, “considerando anche l’enorme crescita degli utenti LepidaID che oggi superano il milione – spiega la in-house della Regione Emilia-Romagna – Il servizio prevede un messaggio di accoglienza con le principali informazioni e i riferimenti principali rispetto alle richieste degli utenti, a seguire una alberatura con risposte automatiche e la possibilità di parlare con un operatore”.

La prima fase della riorganizzazione era partita a giugno con la nuova definizione delle funzioni, del tipo di supporto, degli strumenti di lavoro, degli assetti, dei ruoli e dei fabbisogni, con l’obiettivo di migliorare l’operatività del servizio, diminuire i tempi di risposta e aumentare la completezza informativa all’utenza.

Con la seconda fase del riassetto è stato poi potenziato l’organico in risposta telefonica, e sono stati attivati nuovi percorsi di formazione delle risorse, fino ad arrivare alla predisposizione del nuovo albero vocale automatizzato, progettato per consentire agli utenti di ascoltare risposte registrate ai quesiti più frequenti senza dover attendere la risposta dell’operatore. Sono inoltre state aggiornate e completate le Faq, per dare modo ai cittadini di trovare le informazioni in autonomia e/o contattare l’assistenza via webform.

“I primi risultati danno già forte evidenza dell’efficacia delle azioni intraprese”, sottolinea Lepida, definendo “più che soddisfacenti” i primi risultati del nuovo servizio, prendendo l’impegno di monitorare costantemente “l’andamento del servizio per garantire tempi di risposta sempre minori per gli utenti”.

