Startup e innovazione, a Fiumicino il primo hub italiano del settore aeroportuale - CorCom

Aeroporti di Roma, società che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e LVenture Group, holding di venture capital quotata in Borsa e tra i principali acceleratori di startup a livello europeo, hanno sottoscritto una collaborazione per realizzare un programma di sperimentazione (proof of concept) da sviluppare nel primo Innovation Hub aeroportuale d’Italia, che verrà inaugurato a inizio 2022 al Leonardo Da Vinci a Fiumicino, con uno spazio di 650 metri quadri presso il Terminal 1. L’obiettivo delle Proof of Concept (PoC) è instaurare un processo di co-creazione tra le startup selezionate e Adr per testare, all’interno dell’ecosistema aeroportuale, i loro prodotti e servizi innovativi.

Le startup avranno accesso agli asset e alle risorse di Adr, che supporteranno il test delle soluzioni, il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo di un rapporto sinergico tra startup con le business unit della società. LVenture Group gestirà il processo di sperimentazione, mettendo a disposizione delle startup la sua metodologia e il suo know-how nello sviluppo di impresa nelle fasi iniziali, basato su un track record di oltre 120 startup accelerate.

Previste sei challenge e due fasi

Il percorso è composto da due fasi: setup e delivery. La fase di setup, della durata di un mese, consiste nella definizione di tutti gli aspetti che orbitano attorno alle singole PoC, dall’introduzione degli stakeholder coinvolti, alla presentazione degli asset messi a disposizione da Adr e della loro modalità di fruizione. Gli esperti di Adr forniranno il know-how necessario per supportare le startup nella fase di progettazione.

A questa seguirà la fase di delivery, circa quattro mesi intensivi di sviluppo delle PoC, in cui saranno adottate le metodologie tipiche dei programmi di accelerazione di LVenture Group. A questo programma potranno partecipare tutte le startup con soluzioni innovative nelle sei challenge individuate da Adr: miglioramento della puntualità dei voli e incremento della capacità aeroportuale; sistemi “data driven” di pianificazione e gestione real time delle aree terminal e airside; riduzione dei consumi energetici o incremento dell’energia da fonti rinnovabili; “passenger digital experience”, servizi digitali al passeggero che ne arricchiscano l’esperienza; automazione dei processi o dei presidi all’interno dello scalo; “omnichannel commerce”, offerte dedicate acquistabili non solo nel punto vendita.

Passenger experience e sostenibilità le grandi sfide del futuro

“Insieme a LVenture Group – ha commentato Emanuele Calà, vice president Innovation & quality di Aeroporti di Roma – entriamo nella fase esecutiva della strategia di open innovation, basata sulla volontà di creare un ecosistema di cooperazione per traguardare gli obiettivi di transizione energetica e digitale degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Oggi siamo pronti a ingaggiare le startup investendo sulle loro idee all’interno dell’incubation hub di Fiumicino non solo in termini economici ma soprattutto in termini di know-how e competenze, promuovendo e incentivando lo sviluppo e la crescita di nuove aziende e imprenditori, generando un fenomeno di contaminazione di cui beneficia tutto il sistema aeroportuale nazionale”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Aeroporti di Roma alla realizzazione della loro strategia di open innovation – ha dichiarato Antonella Zullo, head of Open innovation di LVenture Group – mettendo a disposizione la nostra esperienza nello sviluppo delle startup nelle fasi iniziali e nella creazione e gestione degli hub, le piattaforme fisiche che aumentano il tasso di contaminazione funzionale alla loro crescita. Le soluzioni innovative delle startup ricopriranno un ruolo centrale nella trasformazione delle infrastrutture a servizio della passenger experience e della sostenibilità, tra le grandi sfide del futuro”.

