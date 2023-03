Superbonus 110, per i crediti d’imposta scende in campo il fintech

La tecnologia scende in campo per aiutare a uscire dal paradosso del Superbonus, una spinta all’economia italiana che ha però finito col pesare sul bilancio dello Stato. Finanza.tech, fintech company quotata sull’Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver stipulato accordi “con due primarie large corporate del panorama nazionale” finalizzati all’acquisto da parte delle stesse di crediti di imposta derivanti da interventi edilizi ex. art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Superbonus 110%”) per un importo complessivo pari a 425 milioni di euro per le annualità 2023-2026.

Attraverso l'operatività della propria piattaforma Finanza.tech si occuperà delle attività di scouting dei cedenti, analisi Aml, antifrode e del merito creditizio delle controparti, data gathering e check della documentazione tecnica, nonché del supporto tecnico-informatico e di gestione delle operazioni di pagamento funzionali alle attività di execution.

“Nel 2022 il Prodotto interno lordo è cresciuto del 3,7%, nonostante il caro energia, e le costruzioni hanno svolto un ruolo determinante, ma queste misure (soprattutto il Superbonus 110%) sono risultate assai gravose, anche prospetticamente, per il bilancio dello Stato”, ha affermato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in un intervento pubblicato oggi sul Quotidiano Nazionale. “È quindi comprensibile che sia in atto una verifica degli incentivi all’edilizia, con le decisive decisioni parlamentari dei prossimi giorni, ma è assolutamente necessario che sia trovato un nuovo equilibrio contemporaneamente per salvaguardare il bilancio dello Stato e non far ricadere in recessione l’edilizia, le attività connesse, l’occupazione e le attività finanziarie“.

L‘indice principale S&P Global Pmi del Settore edilizio italiano, che misura le variazioni mensili dell’attività totale del settore, ha registrato a febbraio un valore di 48.9, in aumento rispetto al 48.2 di gennaio, ma ancora al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0. L’attività edilizia ha dunque continuato a calare in Italia nel mese di febbraio, a causa di una nuova flessione della domanda e all’incertezza connessa allo schema del Superbonus da parte del governo, come si legge nel comunicato stampa di accompagnamento al dato.

