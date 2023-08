Talent Garden-Var Group, web 3 e Nft al centro dell’Hackaton “Time to build”

Maratona di 32 ore per realizzare un progetto ad alta priorità strategica per aziende nazionali e internazionali attraverso l’applicazioni di blockchain, web 3, AI, mixed reality, Nft e metaverso, e utilizzando il Design Thinking e metodologie sperimentali. È questa la sfida lanciata da Talent Garden e Var Group ai ragazzi italiani con il nuovo hackathon “Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond” che si svolgerà a Rimini il 25, 26 e 27 ottobre nell’ambito della Convention “Shape the Present. Build the Future” di Var Group. Iscrizioni aperte fino al 30 settembre. Al progetto vincitore un premio in denaro.

Come si struttura l’hackathon

I ragazzi saranno organizzati in gruppi e assegnati a un’azienda che avanzerà richieste specifiche a cui i giovani talenti saranno chiamati a trovare una soluzione. A partire dall’analisi del business case assegnato, i ragazzi avranno l’opportunità di dimostrare le loro abilità tecnologiche e sviluppare soluzioni innovative in risposta a sfide concrete con la possibilità che vengano effettivamente implementate in azienda. Var Group, si legge in una nota, si impegna nella realizzazione di un hackathon che chiami i ragazzi a ragionare in maniera sinergica mettendoli nelle condizioni di utilizzare le migliori tecnologie disponibili in maniera integrata.

WHITEPAPER Data sampling: cos’è, come funziona e quando viene applicato Business Analytics Business Intelligence

Al centro competenze e sinergie

“Siamo molto orgogliosi di rinnovare il nostro impegno verso le nuove generazioni e la loro formazione – commenta Francesca Moriani, Ceo Var Group -. Digitalizzazione e progresso devono andare di pari passo e, come Var Group, vogliamo continuare a investire affinché i nostri ragazzi abbiano modo di mettersi alla prova in contesti sempre più vicini al mondo del lavoro approcciandosi con aziende e tecnologie che rappresentano lo stato dell’arte. La nuova edizione dell’Hackathon Var Group, realizzata in collaborazione con Talent Garden, pone proprio l’accento su quelle che sono le necessità del mercato in un momento di forte trasformazione: competenze, sinergia, contaminazione, innovazione. Siamo sicuri che i ragazzi, supportati dal team Var Group e Talent Garden, riusciranno a mettere a terra soluzioni innovative che permetteranno loro di muovere il primo passo nel mondo del lavoro”.

Come si svolge la selezione

I progetti saranno passati al vaglio da una giuria composta da esperti Var Group, Talent Garden e dalle aziende partner dell’hackathon. Il team vincitore avrà l’opportunità di presentare la propria soluzione il 27 ottobre, in occasione della plenaria conclusiva della Convention Var Group, di fronte ad una platea composta da oltre 1700 persone tra manager e imprenditori del mondo industriale e tecnologico italiano e internazionale. Al progetto vincitore verrà assegnato un premio in denaro. A tutti, la possibilità di interagire con l’universo imprenditoriale di Var Group.

Per partecipare basterà inoltrare la propria candidatura nella sezione dedicata all’iniziativa sul sito di Var Group specificando se si intende partecipare da soli o in gruppo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA