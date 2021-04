“Telco first”: la ricetta per la banda ultralarga italiana - CorCom

Si terrà il 6 maggio dalle ore 17 il primo degli appuntamenti di Telco per l’Italia 2021, l’evento annuale di CorCom-Digital360. A pochi giorni dalla presentazione del Recovery Plan del Governo Draghi, che passa ora alla discussione in Parlamento, faremo il punto sulle risorse messe in campo per la banda ultralarga – a quota 6,31 miliardi e quindi fortemente al rialzo rispetto a quelle previste a suo tempo dal Governo Conte – e soprattutto sulle linee d’azione pubbliche e private.

La pandemia ha sparigliato le carte sul fronte della connettività e si fa urgente accelerare l’infrastrutturazione sia per colmare i gap – ancora molti a livello periferico e locale – sia per dotare il Paese di infrastrutture adeguate alle esigenze presenti e future. Una sfida importante perché ne va anche e soprattutto del piano per la digitalizzazione di imprese e PA che non potrebbe attuarsi pienamente senza la leva dell’ “alta velocità” e che diventa determinante anche per sfruttare appieno il potenziale del 5G – a cui dedicheremo il secondo appuntamento di Telco per l’Italia in programma il 13 maggio).

Telco per l’Italia, ecco l’agenda del 6 maggio

PER LA REGISTRAZIONE CLICCARE QUI

“Telco first”: la ricetta per la banda ultralarga

I fondi pubblici e gli investimenti privati, il nuovo piano aree grigie, la spinta al fixed-wireless: la strada non è affatto in discesa, ma la sfida si può vincere. Co-investimento e partnership le chiavi di volta?

17.00 Mila Fiordalisi, Direttore CorCom

17:05 Andrea Rangone, Presidente Digital360

17.15 Franco Accordino, Head Unit Investment in High-Capacity Networks Commissione Ue

17.25 Antonello Giacomelli, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17.35 Marco Bellezza, Amministratore delegato Infratel

17.45 Cesare Avenia, Presidente Confindustria Digitale

17.55 Dibattito con i player di mercato– Modera il direttore di CorCom Mila Fiordalisi

Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale Open Fiber

Lisa Di Feliciantonio, External Relations & Sustainability Officer Fastweb

Giovanni Moglia, Chief Regulatory Affairs & Wholesale Market Officer Tim

Marco Olivieri, Regional Sales Director Cambium Networks

Andrea Rossini, Direttore Strategy, Business Transformation & Wholesale Vodafone Italia

Francesco Sortino, Chief Marketing Officer Linkem

Marco Vecchio, Segretario Gruppo System Integrator reti Tlc Federazione Anie

Alessandro Verrazzani, Responsabile Affari Regolamentari e Istituzionali Eolo

@RIPRODUZIONE RISERVATA