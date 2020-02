Tim ai minimi da agosto, pesano le multe di Antitrust e Privacy

Le sanzioni Antitrust e Privacy zavorrano il titolo di Tim. Le azioni del gruppo perdono oltre un punto percentuale e sono ai minimi dall’agosto scorso sotto quota 48 centesimi: nel week end l’Antitrust ha comminato una multa pari a 114 milioni di euro, nell’ambito delle indagini sulla fatturazione a 28 giorni, mentre il Garante per la Privacy ne ha comminata un’altra di 27,8 milioni per illeciti legati all’attività di marketing.

La multa Antitrust

228 milioni di euro: tanto vale la stangata inflitta Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dall’Antitrust (qui il provvedimento integrale dell’Authority) nell’ambito della vicenda delle bollette a 28 giorni. La sanzione era attesa anche se le compagnie hanno sperato fino all’ultimo di poter essere “salvate” tenendo conto del rispetto delle misure richieste per tornare alla fatturazione mensile ma anche e soprattutto del parere inviato all’Antitrust dall’Agcom. Tim l’azienda più colpita: la multa ammonta a 114,4 milioni. A seguire Vodafone per 59,9 milioni, Wind Tre per 38,9 milioni e Fastweb per 14,7 milioni.

Gli operatori presenteranno ricorso al Tar. “L’esito finale del ricorso al Tar ed eventualmente al Consiglio di Stato potrebbe richiedere ancora diverso tempo per cui non ci aspettiamo un esborso durante l’anno e non escludiamo una sostanziale riduzione della sanzione al termine del procedimento”, commentano gli analisti di Equita Sim.

La sanzione del Garante Privacy

Il Garante per la Privacy ha multato Tim con 27,8 milioni di euro per numerosi trattamenti illeciti di dati legati all’attività di marketing. La vicenda riguarda il periodo che intercorre fra il gennaio del 2017 e i primi mesi del 2019. Il Garante ha rilevato numerose e gravi violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali” e che la telco “ha dimostrato di non avere sufficiente contezza di fondamentali aspetti dei trattamenti di dati effettuati (accountability)”. Gli analisti si attendono che Tim possa ridurre l’importo della sanzione attraverso un accordo transattivo.

