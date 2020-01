Bollette a 28 giorni, cartello delle telco: 230 milioni di multa

228 milioni di euro: tanto vale la stangata inflitta Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dall’Antitrust nell’ambito della vicenda delle bollette a 28 giorni. La sanzione era attesa anche se le compagnie hanno sperato fino all’ultimo di poter essere “salvate” tenendo conto dei successivi rimedi messi in atto sul fronte tariffario.

Maxi sanzione come effetto deterrente

L’Authority presieduta da Roberto Rustichelli ha però optato per una sanzione esemplare, un “deterrente” che faccia scuola e che eviti situazioni analoghe in futuro. Le quattro telco sono accusate di “cartello”: “Le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%”, si legge nella nota emessa in serata. “Tale coordinamento – continua la nota – era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti”.

Tim l’azienda più colpita: la multa ammonta a 114,4 milioni. A seguire Vodafone per 59,9 milioni, Wind Tre per 38,9 milioni e Fastweb per 14,7 milioni.

Le motivazioni dell’Antitrust

Nell’imporre le sanzioni l’Autorità “ha bilanciato la necessità che esse abbiano efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori e, d’altro canto, l’esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive”, si legge ancora nella nota. E l’Authority puntualizza di avere tenuto conto “della circostanza che gli effetti dell’intesa sono stati evitati applicando per la prima volta delle misure cautelari, che peraltro hanno comportato una riduzione dei prezzi in misura differenziata per i clienti degli Operatori oggetto del procedimento prima che il repricing fosse completato”.

In secondo luogo, l’Autorità “ha considerato la specificità delle condotte accertate nel contesto dei mercati delle telecomunicazioni fisse e mobili, nonché le condizioni di concorrenza del settore, sia in termini di prezzi che di investimenti tecnologici necessari per garantirne lo sviluppo”.

La vicenda però non è chiusa: le telco si preparerebbero a fare ricorso al Tar.

