Trasporto aereo, identità digitale a prova di privacy

Sita e Indicio hanno annunciato un accordo di co-innovazione per accelerare lo sviluppo e la diffusione delle identità digitali per i viaggi. Il fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti e la società specializzata nelle tecnologie open source per la gestione di dati verificabili all’interno di ecosistemi digitali affidabili stanno lavorando a una soluzione decentralizzata per l’identità che consentirà processi fluidi, sicuri e rispettosi della privacy in aeroporto e durante l’intero viaggio.

L’accordo arriva dopo una collaborazione di successo in cui questa tecnologia è stata sperimentata con il governo di Aruba. I passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale Queen Beatrix hanno richiesto l’autorizzazione al viaggio utilizzando un processo semplificato che ha eliminato la necessità di inserire manualmente le informazioni contenute nei documenti di viaggio cartacei. Utilizzando una Digital Travel Credentials (Dtc), i passeggeri hanno potuto acconsentire alla condivisione di tutti i loro dati rilevanti direttamente dal wallet digitale del cellulare a diverse entità, dal governo al porto d’ingresso ad altri punti di contatto come hotel o società di autonoleggio.

Come funziona una soluzione Digital Travel Credentials

Lo sviluppo di identità digitali per il viaggio consente ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del loro passaporto fisico, in linea con gli standard dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (Icao). La Dtc viene memorizzata come credenziale verificabile nel wallet sul cellulare del passeggero. In questo modo i viaggiatori mantengono il controllo dei propri dati personali e acconsentono a condividerli, se necessario, con diverse entità durante il viaggio. Prima del volo vengono condivisi solo i dati necessari del passeggero, che arriva in aeroporto pronto a volare con tutti i controlli dei documenti già completati. La tecnologia è stata costruita per garantire l’autenticità e l’integrità e la proprietà può essere verificata automaticamente e ripetutamente, riducendo così il rischio di frode.

“L’adozione delle identità digitali sarà la più grande innovazione tecnologica nel settore dei viaggi degli ultimi decenni”, spiega Jeremy Springall, Svp di Sita at Borders. “Semplificherà il processo di identificazione in ogni fase del viaggio e aprirà al settore del trasporto aereo l’opportunità di abbracciare pienamente i vantaggi del viaggio senza soluzione di continuità e dell’economia digitale. Sita, insieme a Indicio, è orgogliosa di essere in prima linea”.

Heather Dahl, Ceo di Indicio, aggiunge: “È difficile sottovalutare quanto sia stata significativa la leadership di Sita nel campo della tecnologia open source per le credenziali verificabili e dell’identità decentralizzata; negli ultimi tre anni abbiamo collaborato per far progredire questa tecnologia con una visione condivisa di ciò che può fare. E ci siamo riusciti. L’orizzonte si è ora ampliato, con una miriade di applicazioni. Con la Dtc di Sita che utilizza la tecnologia Indicio Proven, tutte queste applicazioni diventeranno una realtà per i passeggeri, il personale aereo, gli aeroporti, le frontiere, gli hotel e i governi. Siamo entusiasti di ciò che questa partnership può costruire e realizzare”.

