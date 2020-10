Trump non molla le big tech cinesi: Ant Group nella black list?

L’ipotesi al vaglio degli Stati Uniti di attuare sanzioni contro Ant Group, gigante cinese della tecnologia finanziaria, non convince gli analisti. Secondo quanto riferito dagli esperti alla Cnbc, inserire la società in una potenziale lista nera commerciale sarebbe una misura “in gran parte simbolica”, incapace di impedire ad Ant di diventare pubblico o di investire in aree critiche. Il provvedimento non avrebbe infatti un grande impatto sulla sua attività, dato che l’attenzione dell’azienda è sul mercato interno.

Secondo un rapporto Reuters, Washington starebbe cercando di portare Ant Group, che è al 33% di proprietà di Alibaba e controllato dal miliardario Jack Ma, nella “Entity List” degli Stati Uniti, una lista nera che impedisce alle società americane di fare affari con individui o aziende quotate.

L’Entity List, in particolare, richiede alle società americane di ottenere una licenza prima di esportare determinati prodotti in aziende inserite nell’elenco.

Ant Group si sta attualmente preparando per un’offerta pubblica iniziale (Ipo) di grande successo a Shanghai e Hong Kong, quindi la minaccia della lista nera arriva in un momento molto delicato. Gli esperti, tuttavia, hanno affermato che l’inserimento nella lista nera di Ant Group non avrà un impatto significativo sulla sua attività effettiva o sul prossimo debutto.

“La lista nera del commercio è in gran parte simbolica. Non sarà efficace nell’impedire che Ant diventi pubblico o investa in aree critiche (ad esempio blockchain)”, ha detto alla Cnbc Abishur Prakash, uno specialista geopolitico presso il Centre for Innovating the Future (Cif), una società di consulenza con sede a Toronto per e-mail. “Ma la lista nera – ha aggiunto – è efficace sotto un altro aspetto: rendere gli altri Paesi cauti nel collegare i loro ecosistemi tecnologici alla Cina”.

L’amministrazione Trump ha utilizzato l’Entity List per prendere di mira le aziende tecnologiche cinesi, la più importante delle quali è Huawei. Ciò ha danneggiato il gigante cinese delle telecomunicazioni, in quanto dipende fortemente dalla tecnologia americana. Dopo l’inserimento nella lista nera, Huawei è stata esclusa dall’utilizzo del sistema operativo mobile Android di Google sui suoi smartphone. Di conseguenza, le sue spedizioni internazionali di smartphone hanno sofferto.

In vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, Trump ha preso una posizione dura nei confronti delle società tecnologiche cinesi, minacciando di vietare il servizio di messaggistica di proprietà di Tencent WeChat e TikTok, di proprietà di ByteDance con sede a Pechino.

Una società che non fa affidamento sulla tecnologia Usa

Tuttavia, Ant Group non fa affidamento sulla tecnologia americana. I suoi utenti sono principalmente in Cina e i suoi prodotti sono focalizzati sul mercato interno. Ant Group gestisce l’app Alipay per i pagamenti mobili, utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi mensilmente in Cina. Ha anche una varietà di altri prodotti finanziari che vanno dalle assicurazioni alla gestione patrimoniale.

Alipay è utilizzato in Cina, ma alcuni commercianti all’estero offrono ai turisti cinesi la possibilità di pagare con Alipay. Gli americani, invece, non possono utilizzare l’app per i pagamenti mobili perché non è disponibile per gli utenti locali.

Una parte importante dell’attività di Ant Group consiste nella vendita di tecnologia finanziaria alle istituzioni finanziarie e nella generazione di commissioni per servizi tecnologici. Ancora una volta, gran parte di questo si concentra sulla Cina.

Ant Group ha tuttavia alcune partnership con aziende americane. Nel 2017, la piattaforma di pagamento statunitense Stripe ha annunciato una partnership con Alipay, che ha consentito ai commercianti che utilizzano il sistema di Stripe di accettare pagamenti tramite il portafoglio mobile.

L’anno scorso, Alipay e il gigante degli investimenti Vanguard hanno stretto una partnership per creare una joint venture per il servizio di consulenza sugli investimenti in fondi per gli utenti cinesi.

Dalla black list una possibile minaccia per l’Ipo?

La doppia Ipo di Ant Group a Hong Kong e Shanghai potrebbe essere una delle più grandi in assoluto, con rapporti che suggeriscono che la società potrebbe strappare una valutazione di 200 miliardi di dollari. Ant non ha ancora fissato il prezzo della sua Ipo e il processo è in corso.

La scorsa settimana il senatore repubblicano Marco Rubio ha invitato il governo degli Stati Uniti a considerare come ritardare l’Ipo di Ant Group.

“È oltraggioso che Wall Street stia ricompensando la palese repressione del Partito Comunista Cinese contro la libertà e l’autonomia di Hong Kong orchestrando l’Ipo di Ant Group sulle borse di Hong Kong e Shanghai”, ha detto Rubio, repubblicano, in una dichiarazione a Reuters.

“L’Amministrazione dovrebbe esaminare seriamente le opzioni disponibili per ritardare l’Ipo di Ant Group“, ha aggiunto.

A questo punto, non è chiaro cosa potrebbe fare Washington.

Ant Group è ben consapevole delle tensioni geopolitiche e le ha citate come un rischio per la propria attività nel prospetto Ipo depositato presso la borsa di Hong Kong. La società ha sottolineato le restrizioni all’esportazione e altre sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Huawei.

“Queste restrizioni e restrizioni, simili o più estese, che potrebbero essere imposte dagli Stati Uniti o da altre giurisdizioni in futuro, possono influenzare materialmente e negativamente la nostra capacità di acquisire o utilizzare tecnologie, sistemi, dispositivi o componenti che potrebbero essere fondamentali per la nostra infrastruttura tecnologica , offerte di servizi e operazioni commerciali; per accedere a sistemi basati su cloud statunitensi e ad altre infrastrutture; e di operare negli Stati Uniti”, ha affermato Ant Group.

La società ha affermato che potrebbe anche influire sulla loro capacità di assumere talenti americani e che esiste la possibilità che le sanzioni influiscano sulla reputazione dell’azienda.

