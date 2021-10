Tutela del made in Italy, Giorgetti rimette in moto il Cnalcis - CorCom

Ripartono le attività del Cnalcis, il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding, con il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ha firmato il decreto di nomina per il 2021-2023 dei membri della task force interministeriale istituita presso il Mise con l’obiettivo di promuovere e coordinare le azioni a tutela del made in Italy.

“La difesa delle imprese e delle eccellenze produttive italiane da forme di concorrenza sleale sui mercati, nazionali e internazionali, è un impegno prioritario dell’azione del governo e del ministro Giorgetti, che ha deciso di mantenere direttamente la guida del Cnalcis – si legge in una nota del ministero – chiamando al contempo il viceministro Gilberto Pichetto Fratin a farne parte, per dare impulso a un organismo che dovrà definire azioni strategiche di contrasto alla contraffazione e all’italian sounding efficaci e innovative”.

La prima riunione del consiglio è stata calendarizzata per il 27 ottobre, e vedrà lapartecipazione dei rappresentanti dei 12 ministeri coinvolti, delle forze dell’ordine e delle associazioni di imprese: all’ordine del giorno l’individuazione delle priorità d’intervento della task force con un focus sui campi più impattati nell’ultimo periodo dall’emergenza Covid-19. L’organismo si insedierà durante la sesta edizione della “settimana anticontraffazione”, promossa dalla Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico, in calendario dal 25 al 31 ottobre. Durante l’intea settimana sono in programma iniziative e webinar di informazione, sensibilizzazione e approfondimento sugli effetti per i cittadini della diffusione di prodotti falsi nel commercio e sugli strumenti a disposizione delle imprese per proteggersi dalle violazioni dei diritti di proprietà industriale.

